Ece Gürel sağ bulundu, eşi göz yaşlarını tutamadı! İlk sorusu bu oldu - Son Dakika
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Ece Gürel sağ bulundu, eşi göz yaşlarını tutamadı! İlk sorusu bu oldu

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İstanbul Gültepe'den 2 Mart'ta Belgrad Ormanı'na yürüyüş yapmak için çıkan ve 4 gündür haber alınamayan peyzaj mimarı Ece Gürel, arama faaliyetleri sonucunda sağ olarak bulundu. Ece Gürel'in sağ olarak bulunduğu haberinin eşi Sezer Gürel'e verildiği anda ilk sorusu, "Hayatta mı?" oldu. Eşinin iyi olduğunu öğrenen Sezer Gürel, müjdeli haberi alınca sevinçten gözyaşlarına boğuldu.

06.03.2025 07:23  Güncelleme: 07:45
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İstanbul Gültepe'deki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na yürüyüş yapmak için çıkan ve 4 gündür haber alınamayan peyzaj mimarı Ece Gürel sağ olarak bulundu.

BİLİNCİ AÇIK

Ormanlık alanda arama faaliyetleri yürüten 4 kişilik çevik kuvvet ve 12 kişilik sivil toplum kuruluşu ekipleri, Gürel'i saat 01.15'te uyur halde bulundu. Bunun üzerine uyandırılan Gürel'in bilincinin açık olduğu öğrenildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Belgrad Ormanı'na gezmek için giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel, 6 Mart günü saat 01.15 itibariyle sarp ormanlık alanda sağ olarak bulunmuştur. AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu bulunan Ece Gürel, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

BULUNMA ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Ece Gürel'in bulunma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Gürel'in bilincinin açık olduğu görülüyor.

Ece Gürel sağ bulundu, eşi göz yaşlarını tutamadı! İlk sorusu bu oldu

EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Eşi Sezer Gürel'le telefonda görüştürülen kadın, daha sonra ambulansa alındı. Hafif yaralı olduğu tespit edilen Gürel'e, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı müdahale edildi.

Müjdeli haberi alan Sezer Gürel, sevinçten gözyaşlarına boğuldu. Sağlık ve arama kurtarma ekipleri, Gürel'i teselli etmeye çalıştı. Sezer Gürel, eşini bulan ekiplere teşekkür etti.

Ece Gürel sağ bulundu, eşi göz yaşlarını tutamadı! İlk sorusu bu oldu

EŞİNİN İLK SORUSU

Öte yandan Ece Gürel'in sağ olarak bulunduğu haberinin eşi Sezer Gürel'e verildiği anda ilk sorusu, "Hayatta mı?" oldu.

Ece Gürel sağ bulundu, eşi göz yaşlarını tutamadı! İlk sorusu bu oldu
Ece Gürel sağ bulundu, eşi göz yaşlarını tutamadı! İlk sorusu bu oldu

İstanbul, 3-sayfa, Belgrad, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ece Gürel sağ bulundu, eşi göz yaşlarını tutamadı! İlk sorusu bu oldu - Son Dakika

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