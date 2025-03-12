Ece\'nin eşi, gizemli sayılarla ilgili ilk kez konuşt

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ancak hastanede yaşamını yitiren Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel, sosyal medya hesabındaki Grabovoi sayıları ile ilgili ilk kez konuştu. Gürel, "Bir gün eşim geldi Ece, numaramaların şanslı olduğuna inanırdı, kendi düzenledi onları. Hiç bilgim yok, kötü bir şey olduğunu sanmıyorum." dedi.