Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa ve Abalar köylerinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangınları çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Havsa ve Edirne belediyeleri itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Edirne Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA aracı da belirli bölgelerde söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Abalar köyü camisinden anons edilerek köy sakinlerinin de söndürme çalışmalarına katkı sunmaları yönünde çağrı yapıldı. Vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin bölgedeki anız yangınına müdahalesi sürüyor.
Öte yandan, alevlerin D-100 kara yolunun Edirne-Havsa istikametine ulaşması üzerine yol çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı.
Oluşan yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine bölgede 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralanırken, 4 kişi de hafif şekilde yaralanarak ambulansta tedbir amaçlı kontrol edildi.
Güvenlik güçleri bölgede araç geçişine izin vermezken, alevlerin yol kenarına kadar ulaştığı ve karşı şeride sıçradığı görüldü. Yangına müdahale eden ekipler, yoğun duman nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.
Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin sahadaki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA/ İHA
Son Dakika › 3.Sayfa › Edirne'de çıkan anız yangını kara yoluna ulaştı: 5 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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