Edirne'de yoğun siste kontrolden çıkan panelvanın motoru alev aldı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de yoğun siste kontrolden çıkan panelvanın motoru alev aldı, 2 kişi yaralandı

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Edirne\'de yoğun siste kontrolden çıkan panelvanın motoru alev aldı, 2 kişi yaralandı
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Edirne\'de yoğun siste kontrolden çıkan panelvanın motoru alev aldı, 2 kişi yaralandı
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Edirne'de Kırklareli Kavşağı'nda yoğun sis nedeniyle kontrolden çıkan panelvan, yön levhası direğine çarptı; aracın motor kısmında yangın çıktı ve itfaiye alevleri söndürdü. Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki yolcu, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Edirne'de yoğun siste kontrolden çıkarak yön levhası direğine çarpan panelvandaki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Kırklareli Kavşağı'nda meydana geldi. S.P. idaresindeki 22 AV 065 plakalı süt dolu güğümleri taşıyan panelvan, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu kavşaktaki yön levhası direğine çarptı.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle aracın motor kısmında alevler yükseldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, aracın motor kısmında çıkan yargını kontrol altına alınarak büyümeden söndürdü. Kazada yaralanan sürücü S.P. ile yanındaki yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA
Trakya ÜniversitesiKırklareliOtomobil3. SayfaİtfaiyeEdirneGüncelSon Dakika

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