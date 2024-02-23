Yunan diş hekimi 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu - Son Dakika
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Yunan diş hekimi 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu

Yunan diş hekimi 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu

Edirne'de bulunan Özel Dent Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde görev yapan Yunan diş hekimi, 16 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan diş hekimi tutuklandı, ancak daha sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Mağdur aile adaletin tecelli etmesini ve çocukların zarar görmemesini istiyor.

23.02.2024 10:47  Güncelleme: 11:38
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Edirne'de şehir merkezindeki özel bir ağız ve diş sağlığı polikliniğinde görev yapan Yunan diş hekimi O.M., tedavi ettiği 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Doktor, mağdur çocuğun ailesine çok kötü durumda olduğunu ve canına kıymak istediğini söylemesi üzerine aile ne olduğunu anlamak için kızını dinledi. Yaşanan istismar olayı bu şekilde ortaya çıktı.

16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen diş hekimi serbest bırakıldı

AİLENİN ŞİKAYETİYLE TUTUKLANDI

Olay karşısında neye uğradığını şaşıran aile, polise giderek diş hekimi hakkında şikayette bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDIKTAN 53 GÜN SONRA SERBEST BIRAKILDI

53 gün boyunca cezaevinde tutuklu kalan 42 yaşındaki Yunan diş hekimi O.M., kovuşturma aşamasındaki ilk duruşmada adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı. Mağdur aile, diş hekiminin Yunanistan'a kaçmasından, cinsel istismara uğrayan mağdur çocuklarına ve tanıklara baskı yapılmasından korktuklarını söyleyerek karara tepki gösterdi.

16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen diş hekimi serbest bırakıldı
Diş Hekimi O.M.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR GÖNDERDİ

İddiaya göre, diş hekimi O.M. hastası olan çocuğa, "Ben 42 yaşında olsam da cinsellik bizim için çok normal, bence yaşın küçük değil ve sen benim için çok özelsin" şeklinde mesajlar gönderdi.

Doktorun, daha sonra bir otoparkın merdivenlerinde zorla çocuğa sarılarak, öpüp kokladığı iddia edildi.

16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen diş hekimi serbest bırakıldı

"KIZIM İNTİHAR ETMEYE KALKIŞTI"

Cinsel istismarda bulunulan küçük kızın annesi E.K., "16 yaşında bir kızım var. Diş probleminden dolayı özel bir diş kliniğine tedavi olmaya gidiyordu. Bu şahıs kızıma otoparkta sarılarak ve koklayıp, öpmeye çalışarak cinsel istismarda bulundu.

16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen diş hekimi serbest bırakıldı
Mağdur kız çocuğu

Şahıs kızıma ben 42 yaşındayım, benimde 2 kızım var ve 16 yaşında olsan bile benim için cinsel birliktelik problem değil diyerek mesajlar atıyordu. Kızımdan, deneme kabininde resim istemekte, dekolteli fotoğraflar göndermesini istemektedir.

Ayrıca eve gel şeklinde mesajları da var. Mesajların resimlerini mahkemeye sunduk. Biz bu konuda hakkımızı aramaya çalışıyoruz ve ailemizle psikolojik olarak zor durumdayız. Kaç hafta boyunca kızım okula da gidemiyor ve en son intihar etmeye kalkıştı" dedi.

16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen diş hekimi serbest bırakıldı

"ÖZEL BÖLGELERİNİ DOKUNARAK İSTİSMARDA BULUNDU"

Edirne Barosuna kayıtlı Avukat Şencan Taştan, yaşanan iğrenç olayı kınayarak, "16 yaşındaki mağdur çocuk müvekkilim, sağlık hizmeti veren sanık diş hekimi tarafından, mağdur çocuğun özel bölgelerine kısa süreliğine dokunarak cinsel istismarda bulundu.

Ayrıca cinsel yönde mesajlar atarak sürekli rahatsız ediyordu. Bu sanık sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel istismar suçundan 53 gün boyunca tutuklu kalmıştır. Daha sonra ise mahkemenin ilk celsesinde serbest bırakılmıştır.

Bu durum ailesini ve çocuğun psikolojisini çok kötü bir şekilde bozmuştur. Adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Sonuçta burada söz konusu olan bir çocuktur. Başka çocukların zarar görmesini istemiyoruz. Hukuk herkese lazım olacaktır. Son olarak da Edirne Diş Hekimleri Birliğine şikayette bulunduk. Bu konuda da gereğinin yapılması istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yunan diş hekimi 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet Emin Güneş: O doktor, Yunan yerine Afgan, Suriyeli Pakistan vs.. milletinden olsaydı şimdi muhalefet kesimi meydan savaşı çıkartmıştı... Aslında tek dertleri din düşmanlığı bu kadar açık ve net 55 60 Yanıtla
  • Ali Arslan: Türk Dr Lara giderse gitsin diyen Cumhurbaşkanı 256 bin bilim insanını kaçırınca yurda dışardan ithal Suriyeli Yunan ve diğer ülkelerden Dr lari kadroya aldı,tabi bu yeterli olmadı ne randevu alınabiliyor ne yeterli hizmet var,ve birde böyle namusumuz gavurun elinde oyuncak oldu, yazık yazık yazık... 50 16 Yanıtla
  • Mesut Yıldız: Aynen öyle ama bunlar yunan aydın insanlar dimi..! 19 15
  • Beşiktaş 1903: Mehmet o saydıkların başlı başına bela zaten 17 8
  • Murat Yavuz: ne kadar rahatsın hemen muhalefet dersin şimdi biz akp ve mhp desek hapse atarlar. 0 0

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