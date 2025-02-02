Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Son 2 saatte 5 deprem

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Ege Denizi'nde depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Dünden bu yana bölgede çok sayıda sarsıntı gerçekleşirken, büyüklüğüyle korkutan depremler bugün de devam etti.

EGE DENİZİ'NDE PEŞ PEŞE 5 DEPREM

Son 2 saatte Ege Denizi'nde 5 deprem meydana geldi. Saat 14.04'te yaşanan 4.4 büyüklüğündeki deprem yerin 7.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Bölge ardından 14.41'de 4.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı. AFAD bu depremin de yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini kaydetti.

SON DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.8

AFAD 14.53'teki depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyururken, derinliğin yine 7 kilometre olduğunu belirtti. 15.10'daki depremin büyüklüğü 4.1, derinliği ise 7 kilometre olarak kayıtlara geçti. Ege Denizi'nde son olarak şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD saat 15.55'te 4.8 büyüklüğünde deprem yaşandığını açıkladı. Depremin yerin 5.79 kilometre derinliğinde gerçekleşti.