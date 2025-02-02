Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Son 2 saatte 5 deprem - Son Dakika
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Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Son 2 saatte 5 deprem

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Ege Denizi'nde dünden bu yana deprem yaşanmaya devam ediyor. Son 2 saatte en küçüğü 4.1, en büyüğü ise 4.8 olmak üzere 5 deprem daha meydana geldi.

02.02.2025 16:18
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Ege Denizi'nde depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Dünden bu yana bölgede çok sayıda sarsıntı gerçekleşirken, büyüklüğüyle korkutan depremler bugün de devam etti.

EGE DENİZİ'NDE PEŞ PEŞE 5 DEPREM

Son 2 saatte Ege Denizi'nde 5 deprem meydana geldi. Saat 14.04'te yaşanan 4.4 büyüklüğündeki deprem yerin 7.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Bölge ardından 14.41'de 4.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı. AFAD bu depremin de yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini kaydetti.

SON DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.8

AFAD 14.53'teki depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyururken, derinliğin yine 7 kilometre olduğunu belirtti. 15.10'daki depremin büyüklüğü 4.1, derinliği ise 7 kilometre olarak kayıtlara geçti. Ege Denizi'nde son olarak şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD saat 15.55'te 4.8 büyüklüğünde deprem yaşandığını açıkladı. Depremin yerin 5.79 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Son 2 saatte 5 deprem
Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Son 2 saatte 5 deprem
Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Son 2 saatte 5 deprem
Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Son 2 saatte 5 deprem

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Son Dakika 3.Sayfa Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Son 2 saatte 5 deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Şehmus Aydın:
    az kaldı az kaldı büyük deprem geliyor 2 19 Yanıtla
  • Ramazan Karakuş:
    Ölümden kaçış yok ama izmirliyim burada yaşıyorum iyi egitimliyim net söylüyorum suçlu CHP zihniyeti,reise fırsat vermediler verse idiler izmir iddia ediyorum los angeles gibi olurdu 4 5 Yanıtla
  • Serif Huy:
    hergun ölüm haberleri şiddet haberleri katliam haberleri alıyoruz ALLAH HAYİR ETSİN İNSANLİGİN SONUNU 4 0 Yanıtla
  • Metin Ersoy:
    Allah beterinden muhafaza eylesin. kimsenin canı yanmasın. 3 0 Yanıtla
  • Diyego Can:
    Allah'ım beterinden korusun 7.8 lik felaketi yaşayınca daha tedirgin oluyorum 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Son 2 saatte 5 deprem - Son Dakika
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