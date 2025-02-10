Ege Denizi\'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Ege Denizi'nde son dönemlerde yaşanan deprem fırtınasına bir yenisi daha eklendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde Yunanistan'ın Aniye Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Saat 23.16'da kaydedilen sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5.2, derinliğini ise 8.2 kilometre olarak açıkladı.

SARSINTI TÜRKİYE'DEN DE HİSSEDİLDİ

Depremin İzmir ve çevre kentlerden de hissedildiği öğrenildi.

DEPREM FIRTINASI SÜRÜYOR

Santorini ve Amorgos arasındaki Anydros deniz alanında 1 Şubat'tan bu yana en büyüğü 5.2 olmak üzere 800'den fazla deprem meydana geldi. Sismik aktivitenin volkanik değil, tektonik hareketlerden kaynaklandığı ifade edildi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, önceki gün Santorini'ye yaptığı ziyarette acil durum hazırlık tesislerinde incelemelerde bulunurken, adanın güney bölgesinde acil tahliye rotası oluşturulması amacıyla 3 milyon Euro tutarında finansman paketi açıklamıştı. Santorini'de 1 Mart'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.