Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Deprem fırtınasının devam ettiği Ege Denizi bir kez daha sallandı. Son olarak, saat 23.16'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.

10.02.2025 23:29  Güncelleme: 23:36
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Ege Denizi'nde son dönemlerde yaşanan deprem fırtınasına bir yenisi daha eklendi.

Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde Yunanistan'ın Aniye Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Saat 23.16'da kaydedilen sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5.2, derinliğini ise 8.2 kilometre olarak açıkladı.

Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SARSINTI TÜRKİYE'DEN DE HİSSEDİLDİ

Depremin İzmir ve çevre kentlerden de hissedildiği öğrenildi.

DEPREM FIRTINASI SÜRÜYOR

Santorini ve Amorgos arasındaki Anydros deniz alanında 1 Şubat'tan bu yana en büyüğü 5.2 olmak üzere 800'den fazla deprem meydana geldi. Sismik aktivitenin volkanik değil, tektonik hareketlerden kaynaklandığı ifade edildi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, önceki gün Santorini'ye yaptığı ziyarette acil durum hazırlık tesislerinde incelemelerde bulunurken, adanın güney bölgesinde acil tahliye rotası oluşturulması amacıyla 3 milyon Euro tutarında finansman paketi açıklamıştı. Santorini'de 1 Mart'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Ege Denizi\'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Son Dakika 3.Sayfa Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Yunuss Bayern:
    tek sebebi Erdoan iyiakşamlar 119 66 Yanıtla
  • Sabri Tokyay:
    gavurlara boyun egildikce mazlumlar ağladıkça yer durmayacak 84 21 Yanıtla
    Samet Aldemir:
    yer neden İsrail'de duruyorda Türkiye'de durmuyor dostum onuda bı açıkla demekki sıkıntı bizde öylemi senin dusuncene gore 1 1
  • Coşkun Kadak:
    Allah sonumuzu hayır etsin… 75 1 Yanıtla
  • murat atmaca:
    egem sana ne oldu da,,bize devamlı bir haber veriyorsun,, Allah sonumuzu hayır eylesin 59 3 Yanıtla
  • Özgür Yılmaz:
    Sebep ekrem imamoglu ve mansur yavas.allah katında yerleri yok. 12 47 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş:
    Kıyamet olsun artık. Yeteri kadar alamet gördük daha fazla bünye kaldırmıyor 42 16 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    geçmiş olsun 40 1 Yanıtla
  • Saim Dolanbay:
    Geçmiş Olsun İzmir 21 4 Yanıtla
  • Abdullah Güney:
    inanmayacksınız ama şuan ege ve Akdeniz de hatta haliç kıyılarında amerikan gemileri var youtube da belgesel var nasıl sismik harp cihazlarıyla deprem yapıyorlar tek amaç bop u hızlandırmak gidin takip edin işin garibi türk sahil güvenlik yada deniz kuvvetlerinden falan araştırma yada ilgi alaka hiç birşey yok 5 16 Yanıtla
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