Ege Denizi'nde Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde Muğla Datça ilçesinin 66.22 kilometre açıklarında deprem meydana geldi. AFAD, saat 20.39^da yaşanan depremin büyüklüğünün 4.3 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
Deprem denizin 56.87 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
