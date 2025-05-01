Ehliyetsiz sürücü, polis memuruna çarparak kaçtı - Son Dakika
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Ehliyetsiz sürücü, polis memuruna çarparak kaçtı

Ehliyetsiz sürücü, polis memuruna çarparak kaçtı

Kahramanmaraş'ta ehliyetsiz ve plakasız motosiklet kullanan bir sürücü, devriye görevindeki bir polis memurunun dur ihtarına uymayarak kaçtı. Şüpheli bir polis memuruna çarptı.

01.05.2025 00:40
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Kahramanmaraş'ta ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü, plakası bulunmayan motosikletle devriye görevindeki polis memuruna çarpıp olay yerinden kaçtı.

POLİS MEMURUNA ÇARPIP KAÇTI

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde T.K. isimli sürücü, plakası olmayan motosikletle seyir halindeyken polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymadı. Kaçmaya çalışan şüpheli, motosikletiyle bir polis memuruna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen polis memuru hafif şekilde yaralandı. Yaralı memur, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan sürücü kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı cezai işlem de uygulandığı öğrenildi.

Kahramanmaraş, Motosiklet, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Memur, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ehliyetsiz sürücü, polis memuruna çarparak kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Oa343862!:
    Ceza yok ön kapıdan girip ,arka kapıdan çıkıyorlar. Bizi yönetenler anca rakip gördüklerine olmayan hukuku uygularlar.. 8 7 Yanıtla
  • Alperen Babür:
    Onun amcası veya dayısı yüksek makam da görevlidir , değilse polise çarpıp kaçmak her garibanın işi değildir, çaylar içildikden sonra kaldığı yerden devam… 7 3 Yanıtla
  • Hakikat:
    Kahramanmaras'in insanina yakisiyor mu bu davranis!Kahramanmaras'in bu ulkede hic asker ve polis evladi yok mu?Eski Kahramanlar yok demek ki!.Allah,yolumuzu Maras'a dusurmesin.Polis'ine carpan,bize merhamet eder mi?Allah,korusun. 4 2 Yanıtla
  • Abdurrahman53:
    birde memur süçlü olur adsmın yoluna çiktiği için 1 0 Yanıtla
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