Ekrem İmamoğlu protestolarında 97 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu protestolarında 97 kişi gözaltına alındı

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İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar devam ederken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, ''Bu geceki gösterilerde 97 şüpheli gözaltına alındı.'' dedi.

21.03.2025 23:28
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından ülke genelinde protestolar başladı. Protestoların ana adresi Saraçhane'deki İBB yerleşkesi önü olurken, zaman göstericilerle polis arasında tansiyon yükseldi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN PROTESTOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, protestolara ilişkin son bilgiyi verdi. Bakan Yerlikaya, 97 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yerlikaya şunları söyledi: "Polislerimiz; sabır ve sağduyuyla Aziz Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek. Sokakları, yaptıkları çağrılarla terörize etmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak.

"97 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI"

Bu geceki gösterilerde; 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kamu Malına Zarar Verme ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçlarından 97 şüpheli gözaltına alındı. Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar"

Ekrem İmamoğlu protestolarında 97 kişi gözaltına alındı

İMAMOĞLU'NUN GÖZALTINA ALINDIĞI OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturma başlatıldı.

Gözaltı kararları üzerine harekete geçen emniyet güçlerince, aralarında Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 90 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Ekrem İmamoğlu protestolarında 97 kişi gözaltına alındı

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Son Dakika 3.Sayfa Ekrem İmamoğlu protestolarında 97 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Hayri Dere:
    adam olun kanunlara güvenin dönün siz baskaniniza bakın adam İstanbul'u komple yemiş ulan herkes yiyorda bu birde mafya olmuş yahu niye görmüyorsunuz çıkarın artık şu at gözlüklerinizi İstanbul'a yazık oluyor adam 6/7 senedir bir çivi çakmadi açın gozunuzu 390 168 Yanıtla
    Emir Konez:
    o yüzden mi 2. seçimi de kazandı. sonuçta seçim ile geldi. İstanbul artık akp istemiyor siz asıl bunu anlayın!!! 58 87
    Gurkan CİNAR:
    Civii cakmadimi adam açılan tamamlanan metrolardan haberin olsun.utanmiyorsunuz yalan. Konuşmaya kreş açtı at gözlüklerini çıkarsanız bir makarnaya şükür diyorsunuz.sizin Gibi basiretsiz insanlarla aynı devirde yaşıyoruz.takim gibi partizanlık.yapmayin. 51 62
    İlkay Kazak:
    ulan sen çıkar ar gözlüğünü aynısı akp den birine yapılsa ben desteklerim ama akppkk fetö ve kandille ortak olma yolundasınız şehitlerimizi hiç düşündünüzmü 47 39
    Ali Yanik:
    Hayri Dere sen mhrs'den göz doktoruna, nöroloji den ise Trol doktoruna randevu al, ilaçlarını ihmal etme, sağlıklı günler 26 24
    Bingöl 0112:
    kardeşim benim haklisin . bazı körler görmek istemiyo. 30 6
    Mustafa Kaya:
    Gürkan bula bula kreşi mi bulabildin başka yok mu o kreşi başka illerde vatandaş bağış olarak milli eğitime veriyor kaç km asfatlama yapmış araçların rutin bakımını gerekli servisemi yoksa herhangi bir firmamı bir bak bakalım bu araçlar ha bire yollarda neden kalıyor yanıyor, ah dürüstlük sen ne güzel bir meziyetsin varsan varsın yoksan yoksun 9 3
  • Serkan Yalçın:
    hükümet istifa !!! 188 323 Yanıtla
  • Demir Demirel:
    en iyi bildiğiniz şey hapse atmak 90 152 Yanıtla
    Faruk AK:
    bekle demir sıranı bekle 17 7
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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu protestolarında 97 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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