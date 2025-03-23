Ekrem İmamoğlu protestolarında bu gece 323 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu protestolarında bu gece 323 kişi gözaltına alındı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protesto eylemleri devam ederken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Yerlikaya bu geceki protestolarda toplam 323 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

23.03.2025 03:04
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar bugün de devam etti.

323 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu geceki protestolara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya protestolarda 323 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya paylaşımında, "Bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323şüpheli gözaltına alındı. Kamu düzenine zarar veren hiçbir girişime izin verilmeyecek" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu protestolarında bu gece 323 kişi gözaltına alındı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başlatılmış, İmamoğlu söz konusu soruşturmalar kapsamında göz altına alınmıştı.

Gözaltı kararı sonrası çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlenmiş, zaman zaman polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşanmıştı.

Ekrem İmamoğlu protestolarında bu gece 323 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı, Ekrem İmamoğlu, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ekrem İmamoğlu protestolarında bu gece 323 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Emir Konez:
    50 milyonu mu içeri alacaksınız? hadi bakalım susturabilecekmisiniz bu milleti. saddami,Esad'ı, gaddafiyi çoktan geçti bu diktatör olarak yaptıklarınız. 101 75 Yanıtla
  • poyraz can:
    Zalimlere güçlen dedik, dilediğin kadar güçlen.!!Nasıl olsa düşmeyecek misiniz? Öyle oldu ve olacak... 66 38 Yanıtla
  • Sinan Bayraktar:
    adam suçtan yargılanıyor keyfi değil 56 32 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    emir konez bu ülkede 50 milyon tane sığır yok rahat ol 30 41 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    dünyada hırsızın sahtekarın rüşvetçinin teröristin bir kısım kitle tarafından savunulduğu tek ülke Türkiye 25 30 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    TÜRK DÜSMANI POTNUS RUMU RECEP ÜLKEMIZ IÇIN TEHLÎKELÎ BÎR VÎRÜSTÜR 27 13 Yanıtla
  • Hakan şen:
    85 milyona daha çok var, 3 6 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Mustafa Kemal'in askerleriyiz hadi gelin bakalım 1 6 Yanıtla
  • Erkan Toprakhisar:
    kamu düzenini bozmaya çalışanı kamu malına el sureni affetmeyin. 5 0 Yanıtla
  • thomas11:
    muhalefeti bitiren bitirdiğini zanneder ancak 1 2 Yanıtla
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