Ekrem İmamoğlu protestolarında bu gece 323 kişi gözaltına alındı

Yerlikaya paylaşımında, "Bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323şüpheli gözaltına alındı. Kamu düzenine zarar veren hiçbir girişime izin verilmeyecek" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu geceki protestolara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya protestolarda 323 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar bugün de devam etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başlatılmış, İmamoğlu söz konusu soruşturmalar kapsamında göz altına alınmıştı.

Gözaltı kararı sonrası çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlenmiş, zaman zaman polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşanmıştı.