Pink Martini konserinde İmamoğlu sürprizi! Sahnede eşiyle birlikte şarkıya eşlik etti - Son Dakika
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Pink Martini konserinde İmamoğlu sürprizi! Sahnede eşiyle birlikte şarkıya eşlik etti

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Pink Martini grubu, İstanbul'da konser verdi. Konsere katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi İmamoğlu sahneye çıkarak ''Aşkın Bahardı'' şarkısına eşlik etti.

22.07.2024 00:17
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Pink Martini grubunun konserine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu sahnede Aşkın Bahardı şarkısına eşlik etti.

İMAMOĞLU ÇİFTİ PINK PARTİNİ KONSERİNDE

Dünyaca ünlü müzik grubu Pink Martini, İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda Türkiye'deki hayranları ile buluştu. Konsere çok sayıda kişi gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu da dinleyiciler arasında yer aldı.

SAHNEDE "AŞKIN BAHARDI" ŞARKISINA EŞLİK ETTİLER

İmamoğlu çifti konserin bir bölümünde sahneye çıkarak grupla birlikte şarkı söyledi. Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu, Aşkın Bahardı şarkısına eşlik etti.

PINK MARTİNİ

Pink Martini "küçük orkestra" Portland, Oregon'da 1994 yılında piyanist Thomas M. Lauderdale tarafından kurulmuş müzik grubudur. Latin müziği, lounge, Avrupa Klasik Müziği ve cazı da kapsayan çok geniş bir müzik repartuarında eserler seslendirmektedirler.

Pink Martini konserinde İmamoğlu sürprizi! Sahnede eşiyle birlikte şarkıya eşlik etti

Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, 3.Sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pink Martini konserinde İmamoğlu sürprizi! Sahnede eşiyle birlikte şarkıya eşlik etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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SON DAKİKA: Pink Martini konserinde İmamoğlu sürprizi! Sahnede eşiyle birlikte şarkıya eşlik etti - Son Dakika
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