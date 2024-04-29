Ekvador'da Restoranda Uyuşturucu Satıcıları Tarafından Öldürülen Genç

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Ekvador'un Quevedo şehrinde 23 yaşındaki Landy Párraga Goyburo, bir restoranda oturduğu sırada uyuşturucu satıcıları tarafından öldürüldü. Uyuşturucu satıcılarının suikasttan bir kaç ay önce Párraga hakkında bir toplantıda görüşme yaptıkları belirtildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri, iki silahlı saldırganın Pazar günü restorana girerek, Párraga ve bir adamın masada oturduğu sırada ateş açtığını gösteriyor. Párraga, silahlı adamlar üzerlerine koşmaya başlamadan hemen önce, restorana sızan saldırganı fark etmeden kapıya doğru bakıyordu. İlk saldırgan hızla ateş açtı ve Párraga yerdeyken bir kez daha ateş etti. İkinci saldırgan, restoran kapısında bekleyerek çevreyi gözlemledi. Saldırganlar, cinayeti işledikten sonra hızla olay yerinden kaçtı.

Olay yerinde Párraga'nın hareketsiz bir şekilde yerde yattığı, sağ uyluğunda kurşun izinin olduğu görüldü. Polis, cinayetin nedenini ve failleri belirlemek için soruşturma yürütüyor.

Aralık 2023'te, Párraga'nın adı, Savcılık tarafından araştırılan büyük bir organize suç davasında kamuoyuna açıklanan bir sohbette geçti.

Bu dava kapsamında yargılanan 52 kişiden biri, 'Estimado' lakabıyla tanınan Helive Angulo'dur. Sohbette Angulo, yönettiği varlıkların sahibi olan uyuşturucu kaçakçısı Leandro Norero'ya, polisin Párraga hakkında sorgulama yaptığını aktardı.

Norero ise, "Eğer karım onun hakkında bir şeyler öğrenirse başım belada demektir. Arkadaşım, onun adının hiçbir yerde geçmemesi gerek. Aksi halde her şeyimiz mahvolur," şeklinde gizemli bir mesaj yazdı.

Norero, 2022 yılında, hapse girmesinin ardından altı ay sonra cezaevinde öldürüldü.

Párraga'nın banka hesabına yapılan para transferleri, Savcılık tarafından soruşturulmaktadır. Ancak Savcılık, Párraga hakkında bir dava açmadı ve o da bu konu hakkında kamuoyu önünde herhangi bir açıklama yapmadı.