Ekvador'un başkenti Quito'da selde araçlar suya kapıldı, INAMHI'dan uyarı geldi

Ekvador'un başkenti Quito'da selde araçlar suya kapıldı, INAMHI'dan uyarı geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Quito'da şiddetli yağışın yol açtığı selde cadde ve sokaklar sular altında kaldı, çok sayıda araç sel suyuna kapılarak sürüklendi. Ekvador Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü (INAMHI) yağışların devam etmesinin beklendiği konusunda uyarıda bulundu.
Ekvador'un başkenti Quito'da meydana gelen selde araçlar suya kapılarak sürüklendi.
Ekvador'un başkenti Quito'da şiddetli yağış, sele yol açtı. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Çok sayıda araç sel suyuna kapıldı. O anlar amatör kameralara yansıdı. Ekvador Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü (INAMHI) yağışların devam etmesinin beklendiği konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: İHA
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