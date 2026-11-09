Elazığ'da cip ile otomobilin çarpışma anı kameraya yansıdı, yaralanan olmadı - Son Dakika
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Elazığ'da cip ile otomobilin çarpışma anı kameraya yansıdı, yaralanan olmadı

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Elazığ\'da cip ile otomobilin çarpışma anı kameraya yansıdı, yaralanan olmadı
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Elazığ\'da cip ile otomobilin çarpışma anı kameraya yansıdı, yaralanan olmadı
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Elazığ'ın Nailbey Mahallesi Yenice Sokak'ta cip ile otomobilin çarpıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı, araçlarda maddi hasar oluştu. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen araçların kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da cip ve otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Nailbey Mahallesi Yenice Sokak'ta sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen cip ve otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İHA
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