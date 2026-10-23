Elazığ'da dronlu denetimde emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza kesildi

Elazığ'da dronlu denetimde emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince trafiğin yoğun olduğu bölgede dron destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimde emniyet kemeri takmayan, seyir halinde telefonla konuşan ve kırmızı ışık kuralına uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Elazığ'da dron destekli trafik denetimlerinde kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerince trafiğin yoğun olduğu bölgede dron destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde emniyet kemeri takmayan, seyir halinde telefonla konuşan ve kırmızı ışık kuralına uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Kaynak: İHA
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