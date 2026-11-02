Elazığ\'da kazada ağır yaralanan Yeniden Refah MKYK Üyesi Mehmet Tan, 3 ay sonra öldü

Elazığ'da kazada ağır yaralanan Yeniden Refah MKYK Üyesi Mehmet Tan, 3 ay sonra öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi ve Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu eski başkanı Mehmet Tan, 29 Ağustos'ta Malatya Caddesi'nde otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Fırat Üniversitesi Hastanesinde 3 ay tedavi gören Tan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Elazığ'da kazada ağır yaralanan Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Mehmet Tan, 3 ay sonra hayatını kaybetti.
29 Ağustos günü Malatya Caddesi'nde yaşanan kazada M.D. idaresindeki 23 AAS 914 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Tan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Tan, Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu eski başkanı Mehmet Tan hastanede 3 aylık tedavinin ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
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