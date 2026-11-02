Elazığ'da yaşlı adam pide fırınının sadaka kutusunu alıp hızla uzaklaştı - Son Dakika
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Elazığ'da yaşlı adam pide fırınının sadaka kutusunu alıp hızla uzaklaştı

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Elazığ\'da yaşlı adam pide fırınının sadaka kutusunu alıp hızla uzaklaştı
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Elazığ\'da yaşlı adam pide fırınının sadaka kutusunu alıp hızla uzaklaştı
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Elazığ'ın Bahçelievler Mahallesi'ndeki pide fırınında yaşlı bir adam, kimsenin olmadığını fark edince kasanın üstündeki sadaka kutusunu alıp hızla uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Elazığ'da yaşlı bir adamın pide fırınında bulunan sadaka kutusunu çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan pide fırınında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen yaşlı adam, girdiği pide fırınında kimsenin olmadığını fark edince, kasanın üstünde bulunan sadaka kutusunu alarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Sadaka kutusunu çalan vatandaşın o anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
Bahçelievler Mahallesi3. SayfaElazığGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da yaşlı adam pide fırınının sadaka kutusunu alıp hızla uzaklaştı - Son Dakika
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