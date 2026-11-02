Elazığ\'da yaşlı adam pide fırınının sadaka kutusunu alıp hızla uzaklaştı

Elazığ'da yaşlı adam pide fırınının sadaka kutusunu alıp hızla uzaklaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Bahçelievler Mahallesi'ndeki pide fırınında yaşlı bir adam, kimsenin olmadığını fark edince kasanın üstündeki sadaka kutusunu alıp hızla uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Elazığ'da yaşlı bir adamın pide fırınında bulunan sadaka kutusunu çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan pide fırınında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen yaşlı adam, girdiği pide fırınında kimsenin olmadığını fark edince, kasanın üstünde bulunan sadaka kutusunu alarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Sadaka kutusunu çalan vatandaşın o anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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