Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde gence kamyon çarptı, genç ağır yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde gence kamyon çarptı, genç ağır yaralandı

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Elazığ\'ın Kovancılar ilçesinde gence kamyon çarptı, genç ağır yaralandı
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Elazığ\'ın Kovancılar ilçesinde gence kamyon çarptı, genç ağır yaralandı
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen gence kamyon çarptı ve genç ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı; yaralı tedavi altına alındı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen genç, kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 23 AGV 859 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen E.G.'ye çarptı. Kazada yaya ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İHA
Kovancılar3. SayfaElazığGüncelSon Dakika

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