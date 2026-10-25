Elazığ\'ın Rüstempaşa Mahallesi\'nde iki otomobil çarpıştı, kazada 1 kişi yaralandı

Elazığ'ın Rüstempaşa Mahallesi'nde iki otomobil çarpıştı, kazada 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Rüstempaşa Mahallesi Adnan Orakçıoğlu Caddesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken polis kaza yerinde inceleme yaptı.
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Rüstempaşa Mahallesi Adnan Orakçıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.
Kaynak: İHA
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