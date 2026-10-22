Elazığ Karakoçan'da ayağı kayan 8 yaşındaki çocuk su kanalına düştü, itfaiye kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Elazığ Karakoçan'da ayağı kayan 8 yaşındaki çocuk su kanalına düştü, itfaiye kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ Karakoçan\'da ayağı kayan 8 yaşındaki çocuk su kanalına düştü, itfaiye kurtardı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde taşa basarken ayağı kayan 8 yaşındaki çocuk su kanalına düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri çocuğu sudan çıkarıp hastaneye sevk etti; çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde taşa basarken ayağı kayan 8 yaşındaki çocuk, su kanalına düştü. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Karakoçan'da 8 yaşındaki çocuk, taşa bastığı sırada ayağının kayması sonucu su kanalına düştü. Bir süre suyun içinde kalan çocuğu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Karakoçan Belediyesi İtfaiye ekipleri, müdahale ederek çocuğu sudan çıkardı. Çocuk, sağlık ekiplerine teslim edilerek Karakoçan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
Acil DurumKarakoçan3. SayfaİtfaiyeGüncelElazığSudanÇocukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Ankara’da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti Ankara'da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kol kırılır yen içinde kalmaz“ dedi, saatler sonra neşter vuruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kol kırılır yen içinde kalmaz" dedi, saatler sonra neşter vuruldu
3,5 aylık hamile Berna, çalıştığı GSM bayisinde tahralı saldırıda ağır yaralandı 3,5 aylık hamile Berna, çalıştığı GSM bayisinde tahralı saldırıda ağır yaralandı
Midyeci Ahmet’in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı Midyeci Ahmet'in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı
Başına para ödülü konulan kobralar ülkeyi mahvetti Başına para ödülü konulan kobralar ülkeyi mahvetti
19:16
Arda Turan’dan Arda Güler’i üzen tahmin
Arda Turan'dan Arda Güler'i üzen tahmin
19:14
İstanbul merkezli yasa dışı ’üreme ticareti’ operasyonu: 8 kişi tutuklandı
İstanbul merkezli yasa dışı 'üreme ticareti' operasyonu: 8 kişi tutuklandı
18:58
Aziz Yıldırım’ın ’’Geliştirmek lazım’’ dediği futbolcusuna dev talip
Aziz Yıldırım'ın ''Geliştirmek lazım'' dediği futbolcusuna dev talip
18:42
Husiler’den Suudi Arabistan’a yeni saldırı dalgası Bakanlık binasını da vurdular
Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası! Bakanlık binasını da vurdular
18:25
“Kedi gibi evde oturacağım“ diyen Tanju Özcan’dan yeni açıklama
"Kedi gibi evde oturacağım" diyen Tanju Özcan'dan yeni açıklama
18:22
Vurulan Eşref Saral’dan açıklama var Tüm Türkiye’den özür diledi
Vurulan Eşref Saral'dan açıklama var! Tüm Türkiye'den özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 19:25:50. #7.12#
SON DAKİKA: Elazığ Karakoçan'da ayağı kayan 8 yaşındaki çocuk su kanalına düştü, itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei