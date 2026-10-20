Elazığ Karşıyaka'da 4 katlı binanın 2. katında çıkan yangın söndürüldü

Elazığ Karşıyaka'da 4 katlı binanın 2. katında çıkan yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Elazığ'ın Karşıyaka Mahallesi'nde 4 katlı binanın 2'nci katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.
Elazığ'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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