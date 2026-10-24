Elazığ Kovancılar\'da refüje çarpan otomobildeki 2 yaralı kurtarıldı

Elazığ'da kontrolden çıkan otomobilin refüje çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kovancılar ilçesi Elazığ- Tunceli karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Kovancılar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.