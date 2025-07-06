Elazığ Sivrice\'de 3.6 büyüklüğünde deprem

AFAD, Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, yerin 6 kilometre altında gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19:38'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bir deprem meydana geldi.

3.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı. Yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.