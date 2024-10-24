Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler - Son Dakika
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Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler

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FETÖ'cü teröristlerin, elebaşı Gülen için düzenlenen cenaze töreni öncesi örgüt üyelerine uyarı mesajları gönderdiği ortaya çıktı. Mesajlarda "Maske, şapka ve gözlük takın" şeklinde uyarılar alan örgüt üyeleri, New Jersey'deki Skylands Stadium'da düzenlenen cenaze töreninde yüzlerini gizlemeye çalıştı.

24.10.2024 23:36
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Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesine katılan örgüt mensupları, yüzlerini gizlemek için büyük çaba sarf etti.

20 Ekim'de öldüğü duyurulan elebaşı Gülen'in New Jersey eyaletindeki Skylands Stadium ismindeki spor kompleksinde cenazesine katılan FETÖ mensuplarından bir bölümü, taktıkları şapka, gözlük ve maskelerle yüzlerini gizlemeye çalıştı.

"MASKE, ŞAPKA, GÖZLÜK TAKIN"

FETÖ elebaşı için düzenlenecek tören yerinin bilgileri son saatlere kadar gizli tutulurken, saatler öncesinde örgütün WhatsApp gruplarından bilgilendirme yapıldı. Söz konusu bilgilendirme mesajında, elebaşı Gülen'in cenazesine katılacak örgüt mensuplarına, yanlarına yüzlerini gizleyebilecek eşyalarını almaları tavsiye edildi. Mesajda, "Maske, şapka ve gözlük takın. TR basını olacak. Güvenlik olacak. QR kodu ile stadyuma giriş yapılacak." ifadesi yer aldı.

YÜZLERİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞTILAR

Öğlen saatlerinde stadyuma akın eden FETÖ mensuplarının şapka ve maskelerle yüzlerini kapadığı, açıkta kalan göz bölgelerini de gözlük takarak gizlenmeye çalıştıkları gözlendi. Sarı yelekli bazı örgüt mensupları da basın mensuplarını görünce yüzlerini elleriyle gizlemeye çalıştı.

Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler
Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler
Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler
Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler
Elebaşı Gülen\'in cenazesinden dikkat çeken kareler

New Jersey, Güvenlik, 3-sayfa, Tören, Terör, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Adem GS:
    akpartililer yüzlerini kapatmışlar 115 110 Yanıtla
  • Tuna güler:
    A. K yahudileri 113 20 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Kim Bilir Türkiye Düşmanı Bunlar Ve Vatan Haini Yüzlerini Saklamış 90 10 Yanıtla
  • Batu Gun:
    Aaa akpliler 44 56 Yanıtla
  • Murat Çil:
    hain itler 84 3 Yanıtla
  • Nicola:
    Ateşi bol olsun 77 4 Yanıtla
  • Murat:
    Bunlar Turkiyeye girebilenler iste birdaha giremeyiz diye 59 1 Yanıtla
  • Turgut Ateş:
    Yüzünüzü kapattınız diyelim. Vicdanızı nasıl kapataxaksız. Bir şarlatana uyarak hala vatansız yaşıyorsunuz 45 3 Yanıtla
  • Behzat:
    onlar içimizdeki hainler. 37 3 Yanıtla
  • Ali :
    Etrafa pis koku saldigi icin tskmislar nasil birini gömdülerse artik gözleri kör olmus günes gecmis kellere 33 3 Yanıtla
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