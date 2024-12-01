Elektronik sigara satan ve alkol damıtanlara ağır cezalar kapıda - Son Dakika
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Elektronik sigara satan ve alkol damıtanlara ağır cezalar kapıda

Elektronik sigara satan ve alkol damıtanlara ağır cezalar kapıda

Hükümetin üzerinde çalıştığı yeni yasa tasarısına göre, elektronik sigara satanlar ve alkol damıtanlar ağır cezalarla karşı karşıya kalacak. Elektronik sigara ticareti yapanlar ve bulunduranlar 6 yıla kadar hapis cezasına çarptıracak. Damıtarak alkol derecesini yükseltenlere ise 3 yıla kadar hapis cezası geliyor. Bakanlığın sağladığı elektronik sisteme uymayanlara 10 milyon lira para cezası kesilecek.

01.12.2024 20:21
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Hükümet, sigara ve alkolde kayıt dışı ve kaçakçılığı önlemek ve gençler arasında popülerliği her geçen gün artan elektronik sigara konusunda düğmeye bastı. Yeni yaptırımlar konusunda çalışma gerçekleştiren AK Parti, önümüzdeki günlerde hazırladığı yasa teklifini Meclis'e getirecek.

ELEKTRONİK SİGARADA 6 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Buna göre elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlarını yurt içerisinde ticari amaçla; üreten, satan, satışa arz eden, bulunduran ve nakledenler üç yıldan altı yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

MAKARON VE SİGARA KAĞIDINDA DA UYARICI YAZILAR YER ALACAK

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, makaronda da tıpkı sigara paketlerinde olduğu gibi yüzde 85 oranında resimli ve Türkçe yazılı uyarılar yer alması zorunlu olacak. Bu rakam sigara kağıdı ve filtresi için yüzde 65 olarak belirlendi. Söz konusu kuralları ihlal edenlere 50 bin lira para cezası kesilecek.

18 YAŞ ALTINA SATIŞ YAPANLARA AĞIR YAPTIRIM

18 yaş altına tütün ve nargile satıp, aynı suçu 5 yıl içinde 3 kez işleyenlerin tütün satış belgesi veya nargile sunum belgesi iptal edilecek. İş yerleri iki yıl kapatılacak. Etil alkolü amacı dışında ticaret için kullananlara 100 bin liraya kadar para cezası kesilecek. Ayrıca etil alkole aroma karıştıranlar için de 1 milyon lira para cezası düşünülüyor. Şahsi tüketim için bile olsa, izinsiz damıtarak alkolün seviyesine artıranlara 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

ELEKTRONİK SİSTEMİ KURMAYAN İŞLETMELERE 10 MİLYON LİRA PARA CEZASI

Alkol ve alkollü içki tesislerinde kullanma zorunluluğu getirilen elektronik sistemleri kurmayanlara, sistem kapsamında uygulanan mühürleri bozanlara, sisteme fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek iletilmesi gereken verinin iletilmesini önleyenlere veya bunları gerçeğe uygun olmayan şekilde iletenlere, alkol ve alkollü içki ticaretinin Tarım Bakanlığı tarafından sağlanacak elektronik sistem üzerinden yürütmeyenlere 10 milyon lira idari para cezası verilecek. Fiilin beş yıl içinde tekrarlanması hâlinde üretim ve ithalat faaliyetlerine dair belgeler iptal edilecek.

Hükümet, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elektronik sigara satan ve alkol damıtanlara ağır cezalar kapıda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Canbay:
    bi salın artık insanları Allah'ını severseniz 13 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Hep aynı pokkk içiliyorlar işte 2 2 Yanıtla
  • utku ergün:
    Bulunduran ne demek ya, bu da mı suç yani, insaf, sigara bulundurana da verin aynı cezayı o zaman 3 0 Yanıtla
  • Necati Çolak :
    Normal vatandaş satamaz satması için hükümet yanlısı olacak 1 0 Yanıtla
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