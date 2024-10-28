Kore'de Türk işletmecinin dükkanına yapılan saldırı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde elinde beyzbol sopası olan bir şahsın, dükkanın camlarını kırdığı ve çalışanlara saldırdığı görülüyor. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, saldırganı gözaltına alırken konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Eline beyzbol sopası alan bir Koreli, Türk kebapçısına saldırdı - Son Dakika
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