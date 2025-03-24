Emniyet müdürü ile komiser arasında biber gazı tartışması - Son Dakika
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3.Sayfa

Emniyet müdürü ile komiser arasında biber gazı tartışması

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İzmit'te İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik protestolarda polis ekipleri çok yoğun biber gazı kullandı. Emniyet Müdürü, "Gaz kullanmayın" talimatına rağmen biber gazı kullanan çevik kuvvet komiserini "Oğlum kim dedi gaz kullanın diye? Söylemiyor muyuz oğlum! Gaz kullanmayacaksın demiyor muyuz?" sözleriyle uyardı.

24.03.2025 11:45
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilirken yaşanan gelişme ülkenin dört bir yanında protestoların da fitilini ateşledi.

    PROTESTO SIRASINDA ARBEDE

    Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler akşam saatlerinde CHP İzmit İlçe Örgütü önünde toplanan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden kitleye müdahale etti. TOMA'dan tazyikli su sıkan, çevik kuvvet ekipleri ile kitleyi dağıtan emniyet güçleri biber gazı kullandı.

    VATANDAŞLAR NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

    Polisin kullandığı biber gazı nedeniyle Endüstri Meslek Lisesi ile Fethiye Caddesi arasındaki geniş alanda vatandaşlar nefes almakta güçlük çekti.

    KOMİSERİ SERT BİR DİLLE UYARDI

    Kocaeli Gazetesi'nden Cihat Polat'ın haberine göre polisin müdahalesi devam ederken emniyet müdürü, biber gazı sıkan çevik kuvvet polislerinin komiserini sert bir dille uyardı.

    DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

    Emniyet müdürü ile çevik kuvvet komiseri arasında yaşanan diyalog şöyle;

    Emniyet Müdürü: "Komiser… Nerede komiser… Oğlum kim dedi gaz kullanın diye?"

    Komiser: "Talimatsız sıktık"

    Emniyet Müdürü: "Ne demek talimatsız? Söylemiyor muyuz oğlum! Gaz kullanmayacaksın demiyor muyuz?"

    Emniyet müdürü ile komiser arasında biber gazı tartışması

    Ekrem İmamoğlu, 3-sayfa, Güncel, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

    Son Dakika 3.Sayfa Emniyet müdürü ile komiser arasında biber gazı tartışması - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (15)

    • ömer duman:
      gaz kullanmayacaksa gönder evlerine boş yere niye yoruyorsun adamlari 206 218 Yanıtla
    • VillaUmut:
      İtaataizlik var, ihraç edilmeli bu eğitimsizler, hani adalet ?? 125 191 Yanıtla
    • Mesut Vatansever:
      Emniyet müdürü kime hizmet ediyor baksanız çıkar ortaya… Polis çok doğru yapmış Tebrikler 99 172 Yanıtla
    • AHMET YILMAZ:
      Emniyet müdürüne hemen kayyum atayin 63 104 Yanıtla
    • Necdet Kır:
      neden bunlar sizin halkınız sizin gençleriniz sizin evlatlarınız değilmi 104 47 Yanıtla
    • Mesut Vatansever:
      Bravo komisere, o çocuğun orda işi ne okulunda olacak işini yapacak 64 53 Yanıtla
    • aragorn:
      GAZ KULLANIMI GAYET MANTIKLI KİM KİMİ İKAZ EDİYOR 47 61 Yanıtla
    • Szka788304:
      bunlar Allahsiz kitapsız ya tutuklama suçlu olmasa olurmu 27 47 Yanıtla
    • Serkan Güngör:
      iyiden iyiye herkes kendini devlet sanmaya basladi.. yakinda muhtarlar da ben devletim der.. adam tinlamamis bile amirini.. bu aferincilerin cocugu kuzeni vs yese o gazi o zaman isin rengi degisir .. vay nasil yaparsina doner.. kisacasi insan sinanmadigi derdin bulbulu olurmus... 23 12 Yanıtla
    • Murat ÇAMUR:
      helal olsun müdürüm sizin gibi insan evlatları lazım bu ülkeye. 6 6 Yanıtla
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