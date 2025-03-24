Emniyet müdürü ile komiser arasında biber gazı tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilirken yaşanan gelişme ülkenin dört bir yanında protestoların da fitilini ateşledi.

PROTESTO SIRASINDA ARBEDE

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler akşam saatlerinde CHP İzmit İlçe Örgütü önünde toplanan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden kitleye müdahale etti. TOMA'dan tazyikli su sıkan, çevik kuvvet ekipleri ile kitleyi dağıtan emniyet güçleri biber gazı kullandı.

VATANDAŞLAR NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Polisin kullandığı biber gazı nedeniyle Endüstri Meslek Lisesi ile Fethiye Caddesi arasındaki geniş alanda vatandaşlar nefes almakta güçlük çekti.

KOMİSERİ SERT BİR DİLLE UYARDI

Kocaeli Gazetesi'nden Cihat Polat'ın haberine göre polisin müdahalesi devam ederken emniyet müdürü, biber gazı sıkan çevik kuvvet polislerinin komiserini sert bir dille uyardı.

DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Emniyet müdürü ile çevik kuvvet komiseri arasında yaşanan diyalog şöyle;

Emniyet Müdürü: "Komiser… Nerede komiser… Oğlum kim dedi gaz kullanın diye?"

Komiser: "Talimatsız sıktık"

Emniyet Müdürü: "Ne demek talimatsız? Söylemiyor muyuz oğlum! Gaz kullanmayacaksın demiyor muyuz?"