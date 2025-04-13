Trafik magandası tehdit savurdu: Senin bir gün kafana sıkarlar

İstanbul Ümraniye'de, emniyet şeridini kullanan bir sürücü, kendisine yol vermeyen ve normal şeritte ilerleyen diğer sürücüye küfürlü bir şekilde tepki gösterdi.

"SENİN BİR GÜN KAFANA SIKARLAR"

Olayda, emniyet şeridinde ilerleyen sürücünün yanındaki kadın, kendisini engelleyen sürücüye "Senin bir gün kafana sıkarlar, herkese gider yapma, trafikte maganda çok aslanım" şeklinde tehditkar ifadeler kullandı.

O ANLAR TELEFONLA KAYDEDİLDİ

Emniyet şeridini kullanan arabanın sürücüsü küfre ve tehdide devam ederken arabadaki küçük kız çocuğu da dikkat çekti. Videonun sonunda ise araçtaki kadın kendisini çeken sürücüye el salladı. O anlar, şeridinde ilerleyen sürücü tarafından anbean kaydedildi.