Emniyet'ten yeni görüntü! Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil böyle bağırdı, polisler anında karşılık verdi - Son Dakika
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Emniyet'ten yeni görüntü! Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil böyle bağırdı, polisler anında karşılık verdi

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Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti, siyah poşet giydirilerek kadın polisler tarafından Hayvan Büro Amirliği'nin aracının arkasına bindirilerek adliyeye sevk edildi. Emniyet içerisinden servis edilen bir görüntüde "Ahh" diye bağıran katil zanlısını polis memurlarından biri "Kes sesini lan" diyerek susturdu.

23.09.2024 14:45  Güncelleme: 14:54
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İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, 'motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, polise silahlı saldırı gerçekleşti. Yakalandığı sırada polisin silahını alan şüpheli ateş açtı. Olayda yaralanan polis memuru Şeyda Yılmaz (27) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Bu sırada yaralanan polis K.H.S. ve şüphelinin annesi P.G.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Yılmaz'ın, olaydan sonraki gün ailesinin yanına gitmek için 5 günlük izne çıkmaya hazırlandığı öğrenildi.

ÇÖP POŞETİYLE GÖTÜRÜLDÜ

Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırgan, iki kadın polis tarafından Hayvan Durum İzleme Amirliğine bağlı hayvan taşıma aracı ile adliyeye sevk edildi. Öte yandan saldırgana çöp poşeti giydirildiği görüldü.

Emniyet'in içinden yeni görüntü! Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil böyle bağırdı, polisler anında karşılık verdi

"KES SESİNİ LAN"

Emniyet içerisinden servis edilen başka bir göründe ise kafası önüne eğilerek götürülen katil zanlısının "Ahh" diye bağırdığı, polis memurlarından birinin de "Kes sesini lan" diyerek müdahale ettiği görüldü.

Emniyet\'ten yeni görüntü! Şeyda Yılmaz\'ı şehit eden katil böyle bağırdı, polisler anında karşılık verdi

Ümraniye, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Emniyet'ten yeni görüntü! Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil böyle bağırdı, polisler anında karşılık verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emniyet'ten yeni görüntü! Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil böyle bağırdı, polisler anında karşılık verdi - Son Dakika
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