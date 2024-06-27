\'\'Emniyette dövüldük\'\' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı

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Devletin iki numaralı ismi, vatandaşın en önemli sorunuyla ilgili net tarih verdi

İstanbul Bağcılar'da iş yerlerine silahlı saldırı gerçekleştirip bir polis memurunu da yaralayan çetenin avukatları Şehnaz Altunkaya ve Bahtiyar Kandeğer emniyette ortalığı birbirine kattı. Altunkaya polise küfürler savururken, Kandeğer ise yumruk attı. O anları cep telefonu kamerası saniye saniye kaydetti.

ÇETEYE İLK OPERASYON MART AYINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bağcılar'da kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten Yaralama, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit suçlarını işleyen, lideri Z.A. isimli şüphelinin olduğu çeteye operasyon düzenledi. Operasyonun ardından, yurt dışında bulunan örgüt yöneticisi E.A. tarafından alınan talimatla çete üyelerinin Bağcılar'da 12 iş yerini tehdit edip 4 iş yerine de silahlı saldırı düzenlediği belirlendi. Bir kafeye düzenlenen saldırıda da polis memuru başından vurularak yaralandı.

İKİNCİ OPERASYONDA 15 ÇETE ÜYESİ YAKALANDI

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri çeteye ikinci bir operasyon için düğmeye bastı. Polis memurunu yaralayan şahsın da aralarında bulunduğu 15 çete üyesi operasyonla yakalandı.

"DÖVÜLDÜK" DİYEN AVUKATLARIN POLİSE SALDIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Çete üyelerinin avukatlığını yapan Bahtiyar Kandeğer ve Şehnaz Altunkaya, İstanbul Emniyeti'nde ortalığı birbirine kattı. "Emniyette öldüresiye dövüldük" diyen iki avukatın, polislere küfürler savurup yumruk attığı ortaya çıktı.

KADIN AVUKAT KÜFÜRLER ETTİ, ERKEK MESLEKTAŞI POLİSE YUMRUK ATTI

Avukat Şehnaz Altunkaya, polise ağza alınmayacak küfürler savururken, bir yandan da arkasını dönüp saldırmaya çalıştı. Avukat Bahtiyar Kandeğer ise polise yumruk attı. Kandeğer ve Altunkaya gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.