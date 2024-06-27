''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı - Son Dakika
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''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı

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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda iş yerine silahlı saldırı gerçekleştiren, saldırılarda bir polis memurunu da yaralayan çeteye operasyon düzenledi. Operasyonda 15 kişi yakalanırken, emniyette dövüldüklerini iddia eden çetenin avukatları olan Şehnaz Altunkaya ve Bahtiyar Kandeğer'in polislere saldırdığı ortaya çıktı. Avukat Altunkaya, polise küfürler savururken, Kandeğer ise polise yumruk attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

27.06.2024 23:18  Güncelleme: 23:54
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İstanbul Bağcılar'da iş yerlerine silahlı saldırı gerçekleştirip bir polis memurunu da yaralayan çetenin avukatları Şehnaz Altunkaya ve Bahtiyar Kandeğer emniyette ortalığı birbirine kattı. Altunkaya polise küfürler savururken, Kandeğer ise yumruk attı. O anları cep telefonu kamerası saniye saniye kaydetti.

ÇETEYE İLK OPERASYON MART AYINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bağcılar'da kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten Yaralama, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit suçlarını işleyen, lideri Z.A. isimli şüphelinin olduğu çeteye operasyon düzenledi. Operasyonun ardından, yurt dışında bulunan örgüt yöneticisi E.A. tarafından alınan talimatla çete üyelerinin Bağcılar'da 12 iş yerini tehdit edip 4 iş yerine de silahlı saldırı düzenlediği belirlendi. Bir kafeye düzenlenen saldırıda da polis memuru başından vurularak yaralandı.

İKİNCİ OPERASYONDA 15 ÇETE ÜYESİ YAKALANDI

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri çeteye ikinci bir operasyon için düğmeye bastı. Polis memurunu yaralayan şahsın da aralarında bulunduğu 15 çete üyesi operasyonla yakalandı.

"DÖVÜLDÜK" DİYEN AVUKATLARIN POLİSE SALDIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Çete üyelerinin avukatlığını yapan Bahtiyar Kandeğer ve Şehnaz Altunkaya, İstanbul Emniyeti'nde ortalığı birbirine kattı. "Emniyette öldüresiye dövüldük" diyen iki avukatın, polislere küfürler savurup yumruk attığı ortaya çıktı.

KADIN AVUKAT KÜFÜRLER ETTİ, ERKEK MESLEKTAŞI POLİSE YUMRUK ATTI

Avukat Şehnaz Altunkaya, polise ağza alınmayacak küfürler savururken, bir yandan da arkasını dönüp saldırmaya çalıştı. Avukat Bahtiyar Kandeğer ise polise yumruk attı. Kandeğer ve Altunkaya gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

\'\'Emniyette dövüldük\'\' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Cep Telefonu, Operasyon, İstanbul, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Emrah Aytekin: Ahhhh soylu ahhhh… Böyle haberleri okuyunca aklıma niye sen geliyorsun ki? Ne yaptın sen bu ülkeye?Bazen düşünüyorum da Cumhurbaşkanı bu kadar zarar veremedi… 92 28 Yanıtla
  • ferhat eser: avukatlar barolara değil iç işleri bakanlığına bağlı olma a dan z ye denetlenmeli suç işleyen avukat meslekten ihraç edilmelidir 78 12 Yanıtla
    Gökçen Bilge ÖZDEMİR KARAOĞLU: Ferhat, sen merak etme biz Adalet Bakanlığı ve bağlı olduğumuz Baro tarafından denetleniyoruz. Bizler serbest meslek erbabıyız. Ne bakanlığa bağlı olmasi?! Is adamları nasıl Sanayi vs odasına bağlıysa bizim de baromuz var. Ama maaşa bağlayacaklarsa olur bak bu dediğin :) Sonuçta biz de kamuya hizmet ediyoruz ama işlerine geldiğinde kamudaki memur gibi işlerine gelmediğinde vatandaş gibi yargılıyorlar. Meslekten ihraç işlerine de Baro bakıyor. Ayrıca haberdeki meslektaşlara yapılan davranışları kınıyorum. Kim bilir bu hake getirene kadar neler yaşandı içerde… Bir de onu yayınlasınlar 17 54 Whatisup Up: Dün baktım, emin olmak için bu gün tekrar inceledim. Burada resmen kışkırtma ve tahrik var. Keşke başlıkları değilde video yu dikkate alsaydınız. Ben hakim olsam avukatı değil bu polisleri cezalandırıp meslekten ihraç ederdim. 3 38 ferhat eser: avukat hanım yorumunuz beni ikna edemedi üzgünüm 24 5 Yunus Durak: Merak edilecek birşey yok, nasıl olsa bina içinde de kamera var, ak koyun kara koyun ortaya çıkar. Ancak avukatların bu kadar agrasif olması gerekmiyor, sonuçta eğitimli insanlar. Birçok olaya şahit oldum, polis avukata kimlik sorduğunda agrasif davranan, polisi tahrik eden 10 0
  • Erol MARASLI: Bunlar avukatmı yoksa sokak kabadayısımı.sen sözde kanunu,hak,hukuku savunuyorsun ama devletin resmi kolluk gücüne küfür edip saldırıyorsun.bence bunlar avukatlığı hak etmiyorlar meslekten ihraç edilmeliler 30 2 Yanıtla
  • YILMAZ GÜL: bunları ikmeyen polisin aklına şaşarım. 24 2 Yanıtla
  • ismail engin oruncak: Ohhhhhhhhhhh 0 0 Yanıtla

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