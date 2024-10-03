Emre'yi 'Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm' dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti - Son Dakika
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Emre'yi 'Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm' dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti

Emre\'yi \'Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm\' dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti

Düzce'de dağ evinde yanmış halde cesedi bulunan Emre Başoğlu'nun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Emre'yi öldürdüğünü, ardından da evi yaktığını itiraf eden arkadaşı, cinayeti neden işlediği sorusuna 'Benimle cinsel ilişki kurmak istedi, bunun üzerine vurdum' şeklinde yanıt verdi.

03.10.2024 17:58
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Düzce'de dağ evinde yanmış halde cesedi bulunan Emre Başoğlu cinayetiyle ilgili tüyler ürperten gerçek ortaya çıktı. Arkadaşı tarafından öldürülen Emre, eşcinsel ilişki istediği için katledilmiş.

İFADESİNDE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olay, 29 Eylül'de, Kavakbıçkı köyü yakınlarındaki Koca Yayla'da meydana geldi. Dağ evinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, içeride yapılan incelemede Emre Başoğlu'nun yanmış cesedi bulundu. Olayın ardından jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturmada, Başoğlu ile yaylaya gittiği belirlenen arkadaşı Mehmet Ali Türken gözaltına alındı. Türken'in jandarmada verdiği ifadede, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

"BENİMLE CİNSEL İLİŞKİ İSTEDİ"

Türken'in ifadesinde, olay günü alkol almak için dağ evine gittiklerini ve Emre Başoğlu'nun kendisiyle cinsel ilişki kurmak istediğini, bunun üzerine yanında bulunan ruhsatsız silahla vurduğunu ve daha sonra evi yaktığını söylediği öğrenildi.

17 GÜN ÖNCEKİ PAYLAŞIMI KAFALARI KARIŞTIRDI

Mehmet Ali Türken'in olaydan 17 gün önce sosyal medya hesabından, 'En güzel cinayetlerimi geçmişi öldürürken işledim. Bazıları katil dese de Rabb'im biliyor ki benimkisi nefsi müdafaa' ifadelerinin yer aldığı paylaşım yaptığı, buna da 'Dışarıdan bakınca görünmese de içimde geçmişin yaraları var, bunun hesabı ağır olacak' notunu düştüğü tespit edildi. Türken, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Emre'yi 'Eşcinsel ilişki teklif ettiği' için öldürdüm dedi ama birkaç gün yaptığı paylaşım tüyler ürpertti
Emre'yi 'Eşcinsel ilişki teklif ettiği' için öldürdüm dedi ama birkaç gün yaptığı paylaşım tüyler ürpertti
Emre'yi 'Eşcinsel ilişki teklif ettiği' için öldürdüm dedi ama birkaç gün yaptığı paylaşım tüyler ürpertti
Emre'yi 'Eşcinsel ilişki teklif ettiği' için öldürdüm dedi ama birkaç gün yaptığı paylaşım tüyler ürpertti

3-sayfa, Kurban, Düzce, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Emre'yi 'Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm' dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • sudem meliss:
    inanmam 32 0 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Yürü git ordan ilişki teklif etmişte ondan öldürmüş sırf az ceza almak için yapıyor bu savunmayı. Sonuçta karşı taraf kendini savunamaz öldü. İftirayı at çekil oh ne güzel.. Diyelim ki hadi doğru öldürme hakkını sana kim veriyor. Teklifi kabul etmezsin arkadaşlığını bitirirsin olur biter. Senin bu yalanına anca aptallar inanır. 23 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Kıstasa kıstas... 16 4 Yanıtla
  • Kont Almasi:
    Ağır tahrik indirimi almak için atılmış kuyruklu yalan... Mahkeme de çok pişmanım der... önceden de sabıkası yoksa ..en fazla 3 sene yatar çıkar... 19 0 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Cinayeti işle, at iftirayı.nasılsa kendisini savunan kimse yok.vicdansiz katiller. 9 0 Yanıtla
  • okan:
    Beline tabancayı takınca zannediyor dünyanın karşı koyulmaz güçlü kuvvetli adamı. O tetik bir tutukluk yaptımı cam çivisi gibi gömerler adamı. Silah bulunduran en sonunda bulundurduğu silahs hizmet eder sonu bu olur ufak bir sinir sonu 24 yıl 7 0 Yanıtla
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