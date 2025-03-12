Emsal karar! Arkadaşıyla çekildiği fotoğrafı paylaşan kişiye hapis cezası

Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili emsal olabilecek nitelikte bir karar alındı. Arkadaşıyla birlikte çekildikleri fotoğrafı habersiz şekilde paylaşıp küfür yazan bir kişiye hapis cezası verildi.

1 YIL 8 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

TRT Haber'de yer alan habere göre,İlk derece mahkemesi sanığın beraatına karar verirken, Bölge Adliye Mahkemesi bu kararı bozarak, sanığı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

TEMYİZ BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Mahkeme, kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde yayılmasını ve ele geçirilmesini gerekçe olarak gösterdi. Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararın ardından sanık, fotoğrafın arkadaşının rızasıyla çekildiğini belirterek temyize başvurdu. Ancak Yargıtay 12. Ceza Dairesi, temyiz başvurusunu reddederek, verilen cezanın onanmasına karar verdi. Karar, sosyal medya kullanımıyla ilgili önemli bir emsal teşkil etti.