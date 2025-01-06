Emsal Nitelikte Boşanma Kararı: İşsiz Erkeğe Yoksulluk Nafakası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Emsal Nitelikte Boşanma Kararı: İşsiz Erkeğe Yoksulluk Nafakası

Diyarbakır'da görülen bir boşanma davasından emsal niteliğinde bir karar çıktı. Öğretmenlik yapan 1 çocuk annesi N.K. ve F.K. arasında yaşanan anlaşmazlıklar sonucu boşanma kararı alındı. İşsiz kalan F.K. için, N.K. tarafından yoksulluk nafakası talep edildi. Mahkeme, tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmetti ve işsiz olan erkeğe aylık 3 bin TL yoksulluk nafakası verilmesine karar verdi. Bu karar, ender rastlanan bir boşanma davası olarak nitelendirildi.

06.01.2025 21:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da görülen bir boşanma davasından oldukça konuşulacak emsal niteliğinde bir karar çıktı.

DAVA 2 YIL ÖNCE AÇILDI

Kentte öğretmenlik yapan 1 çocuk annesi N.K., 16 yıl önce bir kez boşanan ve yaşamını 2 çocuğu ile sürdüren F.K. ile evlendi. Fakat çift arasında seneler sonra birtakım anlaşmazlıklar yaşanmaya başladı. Söz konusu anlaşmazlıklar esnasında işsiz kalan F.K. ile boşanma kararı alan N.K., 2 yıl önce Aile Mahkemesi'ne başvurarak dava açtı.

YOKSULLUK NAFAKASI TALEP EDİLDİ

Dava dilekçesinde eşinin evliliği ciddiye almadığını öne süren öğretmen N.K., evin ve çocukların ihtiyaçları ile ilgilenmediğini de iddia etti. N.K. dilekçesinde ayrıca maddi-manevi tazminat, iştirak ile yoksulluk nafakası talebinde de bulundu.

F.K. ise dilekçesinde, anlatılan olayların tamamen uydurma olduğunu savunarak, müvekkilinin evliliğin kendisine yüklediği tüm sorumlulukları yerine getirdiğini ileri sürdü. Maddi ve manevi tazminat isteyen F.K., yoksulluk nafakası talebinde de bulundu.

Diyarbakır 1'inci Aile Mahkemesi'ndeki ilginç boşanma davası 2 yıl sonra karara bağlandı.

Mahkeme, boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmederek, çifti boşadı.

3 BİN LİRA YOKSULLUK NAFAKASI

İşsiz olan erkeğin, düzenli ve yeterli bir gelirinin bulunmamasına dikkat çeken mahkeme, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, hakkaniyet ilkesi ve talep miktarı dikkate alınarak, yasal koşulların oluştuğu kanaatiyle, erkek yararına aylık takdiren 3 bin TL yoksulluk nafakası verilmesine karar verdi.

SÜRESİZ NAFAKAYA BAĞLANDI

F.K.'nin avukatı, ender rastlanan bir boşanma davası olduğunu belirterek, müvekkilinin boşanma davası sırasında ekonomik olarak mağdur olduğunu belirterek, mahkemenin taleplerini yerinde gördüğünü ve erkeğe süresiz nafaka bağladığını söyledi.

3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Emsal Nitelikte Boşanma Kararı: İşsiz Erkeğe Yoksulluk Nafakası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:51 ABD Kongresi, Trump’ın seçim zaferini resmen onayladı ABD Kongresi, Trump'ın seçim zaferini resmen onayladı
21:20 Trump: ’Kanada ve ABD bir olsa, birlikte ne güzel bir millet olurduk’ Trump: 'Kanada ve ABD bir olsa, birlikte ne güzel bir millet olurduk'
20:47 İsrail ordusu, Lübnan’da işgal ettiği Nakura’dan çekildi İsrail ordusu, Lübnan'da işgal ettiği Nakura'dan çekildi
19:58 Roketsan’ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi
18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz
09:27 Milyonlarca kişinin net maaşı Kabine’de belirlenecek Milyonlarca kişinin net maaşı Kabine'de belirlenecek
09:21 Orhan Gencebay yalı dairesini satıyor mu Eşi Sevim Emre duyurdu Orhan Gencebay yalı dairesini satıyor mu? Eşi Sevim Emre duyurdu
09:14 904’te penaltı kaçıran Dzeko beklemediği bir şey yaşadı 90+4'te penaltı kaçıran Dzeko beklemediği bir şey yaşadı
09:07 En yakın arkadaşına söylemiş İşte Ferdi Tayfur’un son isteği En yakın arkadaşına söylemiş! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
08:50 DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
08:46 Kamu kurumu 41 personel alacak Kamu kurumu 41 personel alacak
08:46 Performansı göz dolduruyor: Bandırmaspor’a Kongolu kanat Performansı göz dolduruyor: Bandırmaspor'a Kongolu kanat
08:41 Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
08:33 Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 22:13:22. #1.12#
SON DAKİKA: Emsal Nitelikte Boşanma Kararı: İşsiz Erkeğe Yoksulluk Nafakası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.