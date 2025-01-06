Emsal Nitelikte Boşanma Kararı: İşsiz Erkeğe Yoksulluk Nafakası

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Diyarbakır'da görülen bir boşanma davasından oldukça konuşulacak emsal niteliğinde bir karar çıktı.

DAVA 2 YIL ÖNCE AÇILDI

Kentte öğretmenlik yapan 1 çocuk annesi N.K., 16 yıl önce bir kez boşanan ve yaşamını 2 çocuğu ile sürdüren F.K. ile evlendi. Fakat çift arasında seneler sonra birtakım anlaşmazlıklar yaşanmaya başladı. Söz konusu anlaşmazlıklar esnasında işsiz kalan F.K. ile boşanma kararı alan N.K., 2 yıl önce Aile Mahkemesi'ne başvurarak dava açtı.

YOKSULLUK NAFAKASI TALEP EDİLDİ

Dava dilekçesinde eşinin evliliği ciddiye almadığını öne süren öğretmen N.K., evin ve çocukların ihtiyaçları ile ilgilenmediğini de iddia etti. N.K. dilekçesinde ayrıca maddi-manevi tazminat, iştirak ile yoksulluk nafakası talebinde de bulundu.

F.K. ise dilekçesinde, anlatılan olayların tamamen uydurma olduğunu savunarak, müvekkilinin evliliğin kendisine yüklediği tüm sorumlulukları yerine getirdiğini ileri sürdü. Maddi ve manevi tazminat isteyen F.K., yoksulluk nafakası talebinde de bulundu.

Diyarbakır 1'inci Aile Mahkemesi'ndeki ilginç boşanma davası 2 yıl sonra karara bağlandı.

Mahkeme, boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmederek, çifti boşadı.

3 BİN LİRA YOKSULLUK NAFAKASI

İşsiz olan erkeğin, düzenli ve yeterli bir gelirinin bulunmamasına dikkat çeken mahkeme, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, hakkaniyet ilkesi ve talep miktarı dikkate alınarak, yasal koşulların oluştuğu kanaatiyle, erkek yararına aylık takdiren 3 bin TL yoksulluk nafakası verilmesine karar verdi.

SÜRESİZ NAFAKAYA BAĞLANDI

F.K.'nin avukatı, ender rastlanan bir boşanma davası olduğunu belirterek, müvekkilinin boşanma davası sırasında ekonomik olarak mağdur olduğunu belirterek, mahkemenin taleplerini yerinde gördüğünü ve erkeğe süresiz nafaka bağladığını söyledi.