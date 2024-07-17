Hindistan'da bir okulda toplu tecavüz skandalı! 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü - Son Dakika
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Hindistan'da bir okulda toplu tecavüz skandalı! 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü

Hindistan\'da bir okulda toplu tecavüz skandalı! 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü

Hindistan'da bir okulda eğitim gören en büyüğü 13 yaşında olan üç çocuk, 8 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettikten sonra öldürdü. Küçük kızın cansız bedeni eğitimli köpekler tarafından toprağa gömülmüş olarak bulunurken şüpheli çocuklar sorgularında tecavüz sonrası küçük kızı öldürdüklerini ve gömdüklerini itiraf etti.

17.07.2024 13:59
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Toplu tecavüz skandallarının neredeyse her gün yaşandığı Hindistan'da yaşanan yeni bir olay dünya gündemine bomba gibi düştü.

BABASI KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Andhra Pradesh'in Nandyal eyaletinde yaşanan skandalda 8 yaşındaki bir kız çocuğu, en büyüğü 13 yaşında olan öğrenciler tarafından tecavüze uğradı. Mağdur kızın babası, parkta oynayan kızının kaybolduğunu belirterek Pazar günü kayıp başvurusunda bulundu. Küçük kızın nerede olduğu bulunamayınca devreye arama kurtarma ekipleri girdi.

CANSIZ BEDENİ TOPRAĞA GÖMÜLÜ BULUNDU

Yapılan çalışmalar sonucunda eğitimli köpeklerden biri küçük kızın cansız bedenini toprağa gömülmüş olarak buldu. Şüpheli çocuklar ise yapılan sorgularında tecavüz sonrası küçük kızı öldürdüklerini ve gömdüklerini itiraf etti. Çocuklardan biri polislere, küçük kızın tecavüzü itiraf edeceğinden korktukları için onu öldürüp daha sonra gömdüklerini bildirdi.

Hindistan, Çocuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hindistan'da bir okulda toplu tecavüz skandalı! 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da bir okulda toplu tecavüz skandalı! 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü - Son Dakika
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