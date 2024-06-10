Karnını kesip açtılar, içinden 4 çocuk annesi kadın çıktı - Son Dakika
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Karnını kesip açtılar, içinden 4 çocuk annesi kadın çıktı

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Endonezya'nın Kalempang şehrinde, dört çocuk annesi 50 yaşındaki Farida, pazarda satmak için yiyecek toplamak üzere ormana gitti. Gece boyunca arama yapan kocası ve köylüler, ertesi gün çalılıklar arasında şişmiş bir piton buldular. Yılanın karnından çıkan kadının cesedi, boğularak öldüğü ve bacağına bir ısırık aldığı düşünülüyor. Bu olayın Kalempang'da ilk kez meydana geldiği belirtiliyor. Köyün başkanı, ormanda yürüyen herkesi dikkatli olmaları konusunda uyardı.

10.06.2024 13:32  Güncelleme: 14:55
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Endonezya'da Farida isimli kaybolan kadını arayanköylüler etrafta karnı şişik bir piton gördü. Pitonu öldürüp karnını yaran köylüler, Farida'nın cansız bedenine ulaştı. Yetkililer, ormanda yürürken dikkatli olmaları konusunda halka uyarıda bulundu.

ORMANDA KORKUNÇ SON

50 yaşındaki Farida, 6 Haziran Perşembe günü Endonezya'nın Kalempang şehrinde yerel bir pazarda yiyecek satmak için tek başına ormanlık alana gitti. Bir daha eve dönmeyen kadının kocası Noni ve endişeli köylüler gece boyunca arama yaptı ve ertesi gün çalılıklar arasında şişmiş bir yılan buldu.

KAYIP KADIN PİTONUN KARNINDAN ÇIKTI

Öldürülen yılanın karnını yaran köylüler, gördükleri manzara karşısında dehşete düştü. Kayıp olarak her yerde aranan kadın, yılanın karnından çıkarıldı. Farida'nın boğularak öldüğü ve bacağına bir ısırık aldığı düşünülüyor.

Endonezya'da kayıp 4 çocuk annesi kadın,6 metre uzunluğundaki piton yılanının karnında bulundu

EŞİNİ TEK BAŞINA ORMANA GÖNDERDİĞİNE PİŞMAN OLDU

Farida'nın cesedi yılandan çıkarıldıktan sonra Sidrap Regency'nin Pitu Riawa bölgesinde dini bir cenaze töreni için hazırlanmaya götürüldü. 55 yaşındaki Noni, "Eşim yalnız gitmesine izin verdiğim için sonsuza dek pişmanım. O gün onunla birlikte olsaydım, yılan ona dokunmaya cesaret edemezdi," dedi.

HALKA "DİKKATLİ OLUN" UYARISI

Endonezya'da daha önce de birkaç piton saldırısı olmasına rağmen, bu olayın Kalempang'da ilk kez meydana geldiği öğrenildi. Köyün başkanı Suardi Rosi, "Herkesi ormanda yürürken dikkatli olmaları konusunda uyardık. Kadınlar yanlarında birisiyle gitmelidir," ifadelerini kullandı.

2 YIL ÖNCE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

2022 yılında 54 yaşındaki Jahrah,vkauçuk toplarken ortadan kaybolmuştu.Köylüler 2 gün sonra dev bir pitonun içinde Jahrah'ın cesedini buldu.

Karnını kesip açtılar, içinden 4 çocuk annesi kadın çıktı

Endonezya, Ormana, Çocuk, 3.Sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karnını kesip açtılar, içinden 4 çocuk annesi kadın çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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