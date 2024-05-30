Endonezyalı adam, sürekli cinsel ilişkiden kaçan gelinin erkek olduğunu 12 gün sonra fark etti - Son Dakika
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Endonezyalı adam, sürekli cinsel ilişkiden kaçan gelinin erkek olduğunu 12 gün sonra fark etti

Endonezyalı adam, sürekli cinsel ilişkiden kaçan gelinin erkek olduğunu 12 gün sonra fark etti

Endonezyalı damat AK, Instagram'da tanıştığı Adinda Kanza ile evlendi. Ancak Adinda'nın sürekli cinsel ilişkiden kaçması ve ailesiyle konuşmaması üzerine AK, Adinda'nın aslında erkek olduğunu öğrendi. ESH adındaki erkek, AK'nin ailesinin mal varlığını çalmak amacıyla evlenmek istediğini itiraf etti ve dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya. Soruşturma devam ediyor.

30.05.2024 10:44
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Endonezyalı damat AK, Instagram'da tanıştığı 26 yaşındaki Adinda Kanza ile evlendi. Çift, çevrimiçi tanışmalarının ardından bir yıl boyunca yüz yüze görüştü. Adinda, buluşmalarda yüzünü tamamen örten bir nikab giyiyordu ve AK bunu onun İslam'a olan bağlılığının bir işareti olarak görüyordu.

Adinda, ailesinin artık hayatta olmadığını söyleyince çift, AK'nin evinde küçük bir törenle evlendi. Ancak AK, Adinda'nın cinsel ilişkiyi sürekli regl olduğunu veya kendini kötü hissettiğini söyleyerek ertelemesi nedeniyle şüphelenmeye başladı. Ayrıca, Adinda ailesiyle konuşmayı reddediyor ve evde de nikabını çıkarmıyordu.

Bunun üzerine AK, düğünden on iki gün sonra Adinda'nın eski adresini buldu ve orada ailesinin hayatta ve iyi olduğunu gördü. Adinda'nın ebeveynleri, AK'ye eşinin aslında 2020'de kadın kılığına girmeye başlayan ESH adında bir erkek olduğunu açıkladı.

ESH, yerel medya raporlarına göre, AK'nin ailesinin mal varlığını çalmak amacıyla evlenmek istediğini itiraf etti ve şu anda dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya. Bu suçlamalar nedeniyle dört yıla kadar hapis cezası alabilir. Polis, ESH'nin kadın gibi davranmaktan hoşlandığını ve erkeklerle çıkarken kadını oynadığını söyledi. Soruşturma devam ediyor.

Endonezyalı adam, sürekli cinsel ilişkiden kaçan gelinin erkek olduğunu 12 gün sonra fark etti
Endonezyalı adam, sürekli cinsel ilişkiden kaçan gelinin erkek olduğunu 12 gün sonra fark etti

Instagram, Endonezya, Hukuk, 3.Sayfa, Toplum, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Endonezyalı adam, sürekli cinsel ilişkiden kaçan gelinin erkek olduğunu 12 gün sonra fark etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Endonezyalı adam, sürekli cinsel ilişkiden kaçan gelinin erkek olduğunu 12 gün sonra fark etti - Son Dakika
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