Kaçak elektrik kullanan şahıslar elektrik şirketini bastı

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde enerji şirketinin hizmet binasına gelen grup, 'kaçak kullanım' cezası nedeniyle yöneticiyle tartıştı, kendilerini engellemeye çalışan güvenlik görevlisini darbedip camları kırdı.

Çınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki enerji şirketi hizmet binasında enerji şirketine abone olan bir grup, 'kaçak kullanım' nedeniyle kendilerine gönderilen cezaya itiraz için yöneticiyle görüştü.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Burada gruptan bazıları, tartışma sırasında yöneticiye saldırmak isteyince güvenlik görevlisi müdahale etmeye çalıştı. Güvenlik görevlisini darbeden şüpheliler, daha sonra girişteki kapı camlarını kırdı, eşyalara zarar verdi. İhbarla olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Dağıtılan gruptaki 3 şüpheli gözaltına alındı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.