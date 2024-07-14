Engin Polat'dan cezaevinden aylar sonra ilk paylaşım: Eşim Dilan'ın hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmadı - Son Dakika
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Engin Polat'dan cezaevinden aylar sonra ilk paylaşım: Eşim Dilan'ın hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmadı

Engin Polat\'dan cezaevinden aylar sonra ilk paylaşım: Eşim Dilan\'ın hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmadı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonun ardından eşi Dilan Polat ile birlikte tutuklanan Engin Polat, cezaevinden mektup paylaştı. İlk kez kamuoyuna seslenen Engin Polat, mektubunda "Eşim Dilan'ın bu hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmamıştır. Bütün vebal üzerinize olacaktır. Özetle bir kumpas hukuksuz bir soruşturma çökmüş ve dağ fare doğurmuştur." ifadelerini kullandı.

14.07.2024 20:02  Güncelleme: 20:15
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Kara para aklama başta olmak üzere, eşi Dilan Polat ile birlikte tutuklu yargılanan Engin Polat, kamuoyuna avukatı aracılığıyla bir açık mektup yayınladı.

Yaklaşık 9 aydır cezaevinde tutuklu yargılanan Engin Polat, sessizliğini ilk kez bozdu. Polat, avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iftiraya uğradıklarını ve haklarındaki suçlamaların delilsiz olduğunu ifade etti.

Engin Polat'dan cezaevinden aylar sonra ilk paylaşım: Eşim Dilan'ın hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmadı

"EŞİMİN DAYANACAK GÜCÜ KALMADI"

Engin Polat mektubunda, yaşadıkları süreçten sitem ederek dikkat çeken ifadeler kullandı. Eşini de savunan Polat, "Eşim Dilan'ın bu hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmamıştır. Bütün vebal üzerinize olacaktır. Özetle bir kumpas hukuksuz bir soruşturma çökmüş ve dağ fare doğurmuştur." dedi.

İşte Engin Polat'ın yayınladığı o mektup:

Engin Polat'dan cezaevinden aylar sonra ilk paylaşım: Eşim Dilan'ın hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmadı
Engin Polat'dan cezaevinden aylar sonra ilk paylaşım: Eşim Dilan'ın hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmadı

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Engin Polat'dan cezaevinden aylar sonra ilk paylaşım: Eşim Dilan'ın hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmadı

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

27 ŞİRKETE KAYYUM ATANMIŞTI

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti. Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Engin Polat'dan cezaevinden aylar sonra ilk paylaşım: Eşim Dilan'ın hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmadı

Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmesine hükmetmiş, diğer 5 şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Cumhuriyet savcılığının soruşturmayı tamamlamasının ardından hazırlanan iddianamede şüphelilerin "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "yasa dışı bahis", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından cezalandırılmaları istenmişti.

İddianamede, soruşturma kapsamına alınan 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm malvarlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi de talep edilmişti. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. İddianameyi inceleyen Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, şüpheliler hakkında istenen cezalardaki artırım maddeleri dikkate alındığında, yargılamayı yapma konusunda yetkili mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi olduğunu belirterek dosyayı savcılığa iade etmişti.

Engin Polat'dan cezaevinden aylar sonra ilk paylaşım: Eşim Dilan'ın hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmadı
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

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Son Dakika 3.Sayfa Engin Polat'dan cezaevinden aylar sonra ilk paylaşım: Eşim Dilan'ın hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Murat: Sütlaç (Nişastasız) Tarifi'nin Malzemeleri 6 su bardağı süt 4 su bardağı su 1 su bardağı pirinç 1 su bardağı şeker (şekerini az bulursanız 2 ya da 3 yemek kaşığı daha ekleyebilirsiniz) 1 paket şekerli vanilin 22 3 Yanıtla
    Murat: Murat Çevre; Ben yan koğuşta olsam ona ikram ederdim 7 3 Murat Çevre: Bu ne Diloşa cezaevi yemeğimi ?? 9 1
  • Ankara null: dolarlari havaya atarken dusunecektin size 50yil bile a 19 0 Yanıtla
  • murat özdemir: Yediğiniz yetim malları aklınıza gelsin, dayanacak gücünüz belki olur 18 0 Yanıtla
  • Murat Çevre: Ne diyor la bu adalet falan 16 0 Yanıtla
  • Tazmanya: enerji enerji ile dolarlar havada uçarken?? 13 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren: konuyu kaciriyosunuz masak sorun yok gibi setler yazmis sanki on incelemede sanirim aklama gibi bir durum var sankim 2 0 Yanıtla

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