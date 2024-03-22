Engin Polat\'ın cezevinden ilk fotoğrafı! Gören herkes Icardi\'ye benzetiyor

Pendik'te Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tır Çarpışması

Pendik'te Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan bir tır, aynı istikamette ilerleyen başka bir tır ile çarpıştı. İki tırın sürücüleri kazayı yara almadan atlatırken, tırlardan birinde bulunan bir yolcu yaralandı. İki tır çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkarak yol kenarındaki otluk alana fırladı. Olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.