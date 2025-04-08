Engin Polat yeniden sanık kürsüsünde: İnsanlar batıyor, bu vebal ağır - Son Dakika
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Engin Polat yeniden sanık kürsüsünde: İnsanlar batıyor, bu vebal ağır

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Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı kara para aklama davasında üçüncü duruşma görülüyor. Sanık kürsüsünde taleplerini dile getiren Engin Polat, ''İnsanlar batıyor, bu vebal ağır. Şirketlerimizi geri almak istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

08.04.2025 12:18
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'Kara para aklama', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasının 3'üncü duruşması Kartal'daki Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı.

    GİZLİ TANIK KRİZİ

    Duruşmaya, Engin Polat, Sezgin Polat, Can Doğu, Ahmet Gün, Dilan Polat'ın kara kutusu olarak bilinen Mustafa Özalp 'Mıstık' ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Saat 10.40'ta başlayan duruşmada gizli tanığın dinlenmesi için yazılan müzekkere UYAP'a yüklendiği için kimliğinin ifşa olmaması için gizli tanığın dinlenmemesine karar verildi. Duruşma salonunda alınan bilgiye göre, Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun bugünkü duruşmaya katılmadığı öğrenildi.

    "ŞİRKETLERİMİZİ GERİ ALMAK İSTİYORUZ"

    Davayı izleyen gazeteci Emrullah Erdinç, "Sanık kürsüsüne taleplerini dile getirmek için Engin Polat geldi. Talep olarak, 'Onlarca şubemiz kapandı, insanlar batıyor, bu vebal ağır. Kayyumluk kalksın, şirketlerimizi geri almak istiyoruz' dedi."

    Duruşma tanık beyanlarıyla devam ediyor.

    İDDİANAMEDEN

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yasa dışı yollardan edinilen paraların "soğuk cüzdan yöntemi" ile sisteme sokulmadan transfer edilerek aklamaya tabi tutulduğu, örgütün söz konusu faaliyetler sırasında kısa sürede ulaştıkları şöhret ve tanınırlık sayesinde bir kısım gerçek ticari faaliyetlerde de bulunduğu, bu sayede aklama suçlarının en belirgin yönü olan takip ve kontrolün zorlaştırılmasını sağlamaya çalıştıkları değerlendirmesi yapılıyor.

    Delillerle sabit olan yasa dışı bahisten gelen paranın perdelenmeye çalışıldığı, zenginleşmenin gerçek bir ticaretten kaynaklandığı imajının oluşturulması için birden çok şirketin kurulduğu anlatılan iddianamede, bu şirketlerin faaliyetleri sırasında gerçekte olmayan iş ve işlemlere ilişkin sahte faturaların düzenlenip kullanıldığı ve kanunen tutulması gereken defterler dışında harici gizli kayıtların tutulduğu belirtiliyor.

    İddianamede, soruşturma kapsamında alınan 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm mal varlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi de talep ediliyor.Dilan ve Engin Polat'ın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianamede, diğer sanıkların da farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmaları isteniyor


    Engin Polat yeniden sanık kürsüsünde: İnsanlar batıyor, bu vebal ağır

    Dilan Polat, Engin Polat, 3-sayfa, Magazin, Hukuk, Son Dakika

    Son Dakika 3.Sayfa Engin Polat yeniden sanık kürsüsünde: İnsanlar batıyor, bu vebal ağır - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (6)

    • 768107:
      iyide engin sen dursan karin durmaz tuvalette bile canli yayin yapar sizi yine alirlar show yapmayi karin birakmali 20 0 Yanıtla
    • Yelloz Kız:
      alırsın babayı 12 1 Yanıtla
    • Musti5201:
      Götü kurtardığınıza dua edin 8 0 Yanıtla
    • rs202020:
      önce serbest kalayım başka bir şey istemiyorum diyordu..Şimdi şirketlerim diyor.. İnsanoğlu işte 8 0 Yanıtla
    • Ali Cakar :
      Eger adalet olsaydin skt sene cikamazdiniz. 7 0 Yanıtla
    • sebahattin yıldırım:
      Bıktırdınız artık yaa ya bunların halen haber değeri taşımaması lazım bunları hesaplarınızdan aforoz edin yani nedir bu rezillik anlamadım gitti artık 3 0 Yanıtla
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