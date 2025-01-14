\'Eniştemiz değildir\' paylaşımı sosyal medyayı salladı!

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Sosyal medyada içerik üreten Gaye Özdemir isimli fenomen, yayınladığı videoyla bir tartışmanın fitilini ateşledi. Özdemir, "Yakın arkadaşımızın sevgilisi eniştemiz değildir" ifadelerini kullandığı bir video yayınladı. Kısa sürede gündem olan ve yüz binlerce izlenme alan videoyu sosyal medya kullanıcıları yorum yağmuruna tuttu.

SÖZLERİ TARTIŞMA ÇIKARDI

Gaye Özdemir paylaşımında şunları söyledi: "Arkadaşlar bu konuda bir anlaşalım. En yakın arkadaşımızın sevgilisi eniştemiz falan değildir. Takipleşilmez, o bizi takip etmez. Temas kurulmaz ve baş başa sohbet edilmez. Dağdan geldiysem dağdan geldin deyin ama o arkadaşımızın sevgilisidir ve arkadaşımızı mutlu ettiği kadar hayatımızda vardır. Ayrıldıkları an bizim için biter. Arkadaşımıza kötü davrandığı an biz de onu sevmiyoruzdur. Nokta."

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Özdemir'in paylaşımına bazı kullanıcılar hak verirken, bazı kullanıcılar da "İpin ucu kaçtı" yorumunu yaptı.