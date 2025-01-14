'Eniştemiz değildir' paylaşımı sosyal medyayı salladı! - Son Dakika
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3.Sayfa

'Eniştemiz değildir' paylaşımı sosyal medyayı salladı!

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Bazı içerik üreticilerinin yayınladığı videolar tartışma yaratıyor. Son olarak bir fenomenin "En yakın arkadaşımızın sevgilisi eniştemiz falan değildir" paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı kullanıcılar paylaşılan videoya "İpin ucu kaçtı" yorumunu yaptı.

14.01.2025 10:48
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Sosyal medyada içerik üreten Gaye Özdemir isimli fenomen, yayınladığı videoyla bir tartışmanın fitilini ateşledi. Özdemir, "Yakın arkadaşımızın sevgilisi eniştemiz değildir" ifadelerini kullandığı bir video yayınladı. Kısa sürede gündem olan ve yüz binlerce izlenme alan videoyu sosyal medya kullanıcıları yorum yağmuruna tuttu.

'Arkadaşımızın sevgilisi eniştemiz değildir' paylaşımı tartışma yarattı

SÖZLERİ TARTIŞMA ÇIKARDI

Gaye Özdemir paylaşımında şunları söyledi: "Arkadaşlar bu konuda bir anlaşalım. En yakın arkadaşımızın sevgilisi eniştemiz falan değildir. Takipleşilmez, o bizi takip etmez. Temas kurulmaz ve baş başa sohbet edilmez. Dağdan geldiysem dağdan geldin deyin ama o arkadaşımızın sevgilisidir ve arkadaşımızı mutlu ettiği kadar hayatımızda vardır. Ayrıldıkları an bizim için biter. Arkadaşımıza kötü davrandığı an biz de onu sevmiyoruzdur. Nokta."

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Özdemir'in paylaşımına bazı kullanıcılar hak verirken, bazı kullanıcılar da "İpin ucu kaçtı" yorumunu yaptı.

\'Eniştemiz değildir\' paylaşımı sosyal medyayı salladı!

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Son Dakika 3.Sayfa 'Eniştemiz değildir' paylaşımı sosyal medyayı salladı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Kemsl:
    son dakika zokiim habercilik anlayışınıza, ki gazeteci de değilsiniz. 129 1 Yanıtla
    Nuriye Gunal:
    Katılıyorum size muhteşem 0 0
  • murat özdemir:
    Motora hergün bayram, saati kaç lira acaba? 64 8 Yanıtla
  • monşer null:
    Kim bu çakma sosyete 52 5 Yanıtla
  • HALK OZANI AŞIK CEMŞİT:
    Kendilerini açık bir şekilde ifade etmeleri doğal bir süreç ve bu bir avantaj sizde gardınızı alın canlar :) Kimlerle arkadaş olacağınıza ve evleneceğinize dikkat edin :) 21 1 Yanıtla
  • Bir rüya null:
    bu kim bilmem ama doğru söylemiş. siz algi yapip arkadaşimizin sevgili enistemiz degil bizde bakabiliriz gibi olmuş 18 0 Yanıtla
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