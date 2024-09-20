Sinir krizi geçiren seyyar satıcı, zabıtaya kızıp tezgahı ateşe verdi!

Bora Günaydin:

Siz he habercisiniz yani hijyenik değil diyprsunuz tarihi geçmiş mallar hijyenlimi oluyor vatandaşın cebindeki parayı çalanların bütün marketlerini kapatsanıza yüreğiniz var ise işiniz güçünüz gariban at satanı gördük tarihi geçeni satanı gördük fiyatları uçuranı gördük ne yaptınız zabıtacıklar bırakın ya bu işleri bakın yapın ama ayrım yapmadan görev yapın yüreğiniz var ise ama