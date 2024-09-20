Sinir krizi geçiren seyyar satıcı, zabıtaya kızıp tezgahı ateşe verdi! - Son Dakika
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Sinir krizi geçiren seyyar satıcı, zabıtaya kızıp tezgahı ateşe verdi!

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde, hijyenik olmayan koşullarda satış yapan bir seyyar balık satıcısının tezgahına zabıta ekipleri tarafından el konulmak istendi. Tezgahına el konulacağını öğrenen satıcı, bir anlık öfkeyle tezgahını ateşe verdi. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Satıcı, ekmek parasını kazandığını ve kimseye zararının olmadığını söyledi.

20.09.2024 20:18  Güncelleme: 20:30
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde seyyar balık satıcısı, zabıtaların tezgahına el koymasına sinirlenince, tezgahı ateşe verdi. O anlar saniye saniye cep telefonları ile kaydedildi. Balıkesir'de yaşanan ilginç olay, kameralara yansıdı. Erdek'te rutin denetim işlerini yapan zabıta ekipleri, hijyenik olmayan koşullarda satış yapan bir seyyar satıcı gördü.

Balıkesir'de seyyar satıcı, sinir krizi geçirdi! Zabıtaya kızıp tezgahı ateşe verdi!


BALIKLAR İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYORU

Seyyar satıcının korumasız alanda sattığı balıkların insan sağlığını tehdit ettiği kanaatine varan ekipler, satıcıya işlem yapmak istedi. Mert M. adındaki seyyar satıcı ise ekmek parasını kazandığını ancak kimseye zararının olmadığını söyledi. Zabıta ekiplerinin tezgaha el koyacağını belirtmesi üzerine sinirlenen seyyar satıcı, bir anlık öfkeyle seyyar tezgahını ateşe verdi. O anlar ise çevredeki vatandaşlarca saniye saniye cep telefonlarıyla kaydedildi.

Sinir krizi geçiren seyyar satıcı, zabıtaya kızıp tezgahı ateşe verdi!

Yerel Haberler, Balıkesir, 3-sayfa, Zabıta, Ekmek, Erdek, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sinir krizi geçiren seyyar satıcı, zabıtaya kızıp tezgahı ateşe verdi! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • serdar olus:
    İnsanları madem ki bu kadar düşünüyorsunuz 3 harflilere gidinde tarihi geçmiş ürünleri bulup kapatın bakalım tabi yerse 47 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    adam ekmek parası için uğraşıyor hırsızlık yapmiyorki 32 3 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    Bingöl, Elazığ, Diyarbakır, Şırnak oralarda da seyyar araba üzerinde çuval içerisinde balık satılıyor gidin orda el koymaya çalışın bakalım görelim oralarda elektrik su sayacı bile koyamıyorsunuz koysanız bile sayaç okumaya gidemiyorsunuz bile 24 9 Yanıtla
  • Ali Arat:
    garibanlar ekmeginde asinda. milyonlari calanlara birdey yok. ama ekmek parasi ocin calisana reva olan bu. 27 4 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Al işte adam gidip hırsızlık yapsa adı suç olur 20 0 Yanıtla
  • Bülent Özkan:
    ekmek parasi kayıtli olur kayıt dışı değil 3 9 Yanıtla
  • E SMNC:
    İnsanlar çokta umurunuzda hele garibanlar , gidin yeni İstanbul havaalanına bi bakın 0,5 bir suyu 60 TL’ye satıyorlar .. 6 0 Yanıtla
  • Bora Günaydin:
    Siz he habercisiniz yani hijyenik değil diyprsunuz tarihi geçmiş mallar hijyenlimi oluyor vatandaşın cebindeki parayı çalanların bütün marketlerini kapatsanıza yüreğiniz var ise işiniz güçünüz gariban at satanı gördük tarihi geçeni satanı gördük fiyatları uçuranı gördük ne yaptınız zabıtacıklar bırakın ya bu işleri bakın yapın ama ayrım yapmadan görev yapın yüreğiniz var ise ama 5 0 Yanıtla
  • Kemsl:
    oh ne güzel, millet hava parası versin,kira versin,personele ödesin sende kalk;vergisiz,kirasız meydan oku 1 1 Yanıtla
  • Derviş:
    hijyenik değilse kuralara niye uymuyorsun çok umrunda herkesin senin tezgahını yakman 0 2 Yanıtla
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