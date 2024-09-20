Balıkesir'in Erdek ilçesinde seyyar balık satıcısı, zabıtaların tezgahına el koymasına sinirlenince, tezgahı ateşe verdi. O anlar saniye saniye cep telefonları ile kaydedildi. Balıkesir'de yaşanan ilginç olay, kameralara yansıdı. Erdek'te rutin denetim işlerini yapan zabıta ekipleri, hijyenik olmayan koşullarda satış yapan bir seyyar satıcı gördü.
BALIKLAR İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYORU
Seyyar satıcının korumasız alanda sattığı balıkların insan sağlığını tehdit ettiği kanaatine varan ekipler, satıcıya işlem yapmak istedi. Mert M. adındaki seyyar satıcı ise ekmek parasını kazandığını ancak kimseye zararının olmadığını söyledi. Zabıta ekiplerinin tezgaha el koyacağını belirtmesi üzerine sinirlenen seyyar satıcı, bir anlık öfkeyle seyyar tezgahını ateşe verdi. O anlar ise çevredeki vatandaşlarca saniye saniye cep telefonlarıyla kaydedildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sinir krizi geçiren seyyar satıcı, zabıtaya kızıp tezgahı ateşe verdi! - Son Dakika
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