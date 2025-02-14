Erkek arkadaşının ilişki yaşadığı kadına çekiçle saldıran kadına hapis cezası

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Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu

Bir ülkeyi daha karıştırdı

İngiltere'de iki çocuk annesi bir kadın, hamileliği sırasında kendisini aldatan erkek arkadaşının sevgilisine çekiçle saldırdı. Hull Bölge Mahkemesi'nde görülen dava, kıskançlık krizinin şiddet olayına dönüşmesinin çarpıcı bir örneği oldu.

31 yaşındaki Kirsty Allen, geçen yıl Nisan ayında Hull'daki Fiveways Hotel'de gerçekleşen olayda, kurbanın arkasından yaklaşarak çekiçle yüzüne vurdu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Savcılık kayıtlarına göre, Allen önce 13 Mart'ta rakibiyle sakin bir şekilde konuştu. Ancak daha sonra çekiç alarak bara gitti ve "Seni öldüreceğim" diye bağırarak saldırdı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle bar dışına çıkarıldı.

Saldırı sonucu kurbanın elmacık kemiğinde çökük kırık oluştu. Kurban yaptığı açıklamada, "Böyle vahşi bir saldırının kurbanı olacağımı hiç düşünmemiştim. Evde yalnız kalmaktan korkuyorum ve uyku hapları kullanmak zorunda kalıyorum" dedi.

Savunma avukatı Chaynee Hodgetts, müvekkilinin şu an 15 aylık olan kızına hamileyken aldatıldığını öğrendiğini ve diğer kadının kendisiyle "alay ettiğini" iddia etti. Allen'ın 11 yaşında bir oğlu daha var.

Hakim Mark Bury, güvenlik kamerası görüntülerinin "şok edici" olduğunu belirterek, Allen'ı 18 ay hapis cezasına çarptırdı. Allen'ın 2008-2010 yılları arasında 11 sabıkası olduğu da mahkeme kayıtlarına geçti.

İlginç bir detay olarak, saldırının kurbanı olan kadının da aynı hakim tarafından Ocak ayında başka bir suçtan 11 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.