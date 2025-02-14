Erkek arkadaşının ilişki yaşadığı kadına çekiçle saldıran kadına hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Erkek arkadaşının ilişki yaşadığı kadına çekiçle saldıran kadına hapis cezası

Geniş Video İzle

İngiltere'de hamileliği sırasında aldatılan 31 yaşındaki Kirsty Allen, erkek arkadaşının sevgilisine çekiçle saldırdı. Olay, Hull'daki Fiveways Hotel'de gerçekleşti ve güvenlik kameralarına yansıdı. Allen, kurbanın arkasından yaklaşıp yüzüne çekiçle vurdu. Saldırı sonucu kurbanın elmacık kemiğinde çökük kırık oluştu. Hakim Mark Bury, güvenlik kamerası görüntülerinin 'şok edici' olduğunu belirterek, Allen'ı 18 ay hapis cezasına çarptırdı.

14.02.2025 10:33  Güncelleme: 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de iki çocuk annesi bir kadın, hamileliği sırasında kendisini aldatan erkek arkadaşının sevgilisine çekiçle saldırdı. Hull Bölge Mahkemesi'nde görülen dava, kıskançlık krizinin şiddet olayına dönüşmesinin çarpıcı bir örneği oldu.

31 yaşındaki Kirsty Allen, geçen yıl Nisan ayında Hull'daki Fiveways Hotel'de gerçekleşen olayda, kurbanın arkasından yaklaşarak çekiçle yüzüne vurdu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Savcılık kayıtlarına göre, Allen önce 13 Mart'ta rakibiyle sakin bir şekilde konuştu. Ancak daha sonra çekiç alarak bara gitti ve "Seni öldüreceğim" diye bağırarak saldırdı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle bar dışına çıkarıldı.

Saldırı sonucu kurbanın elmacık kemiğinde çökük kırık oluştu. Kurban yaptığı açıklamada, "Böyle vahşi bir saldırının kurbanı olacağımı hiç düşünmemiştim. Evde yalnız kalmaktan korkuyorum ve uyku hapları kullanmak zorunda kalıyorum" dedi.

Savunma avukatı Chaynee Hodgetts, müvekkilinin şu an 15 aylık olan kızına hamileyken aldatıldığını öğrendiğini ve diğer kadının kendisiyle "alay ettiğini" iddia etti. Allen'ın 11 yaşında bir oğlu daha var.

Hakim Mark Bury, güvenlik kamerası görüntülerinin "şok edici" olduğunu belirterek, Allen'ı 18 ay hapis cezasına çarptırdı. Allen'ın 2008-2010 yılları arasında 11 sabıkası olduğu da mahkeme kayıtlarına geçti.

İlginç bir detay olarak, saldırının kurbanı olan kadının da aynı hakim tarafından Ocak ayında başka bir suçtan 11 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

Erkek arkadaşının ilişki yaşadığı kadına çekiçle saldıran kadına hapis cezası
Erkek arkadaşının ilişki yaşadığı kadına çekiçle saldıran kadına hapis cezası
Erkek arkadaşının ilişki yaşadığı kadına çekiçle saldıran kadına hapis cezası

Güvenlik Kamerası, Birleşik Krallık, İngiltere, 3-sayfa, Kurban, Hakim, Hukuk, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erkek arkadaşının ilişki yaşadığı kadına çekiçle saldıran kadına hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:26 Merkez’in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30’a yükseldi Merkez'in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30'a yükseldi
08:45 Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar
08:20 Kuzey Kore’den ABD’ye uyarı: Kendi başlattığınız yangında yanmayın Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: Kendi başlattığınız yangında yanmayın
03:46 ABD’den Ankara’yı küplere bindirecek F-35 kararı ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı
01:42 Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un Türkiye’ye iadesi için yeni karar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesi için yeni karar
14:31 Spor eğitmeni, arabada eşi ile yakaladığı evsiz adamı hastanelik etti Spor eğitmeni, arabada eşi ile yakaladığı evsiz adamı hastanelik etti
14:17 Hollywood yıldızları Ordu’ya geliyor: Christopher Nolan yeni filmini Yason Burnu’nda çekecek Hollywood yıldızları Ordu'ya geliyor: Christopher Nolan yeni filmini Yason Burnu'nda çekecek
14:14 Türk futbolunda bir ilk Trabzonspor tarih yazdı Türk futbolunda bir ilk! Trabzonspor tarih yazdı
14:12 İş yeri bir ayda 4 kez kurşunlandı İş yeri bir ayda 4 kez kurşunlandı
14:07 Kırmızı ette çok yüksek para cezası dönemi başlıyor Kırmızı ette çok yüksek para cezası dönemi başlıyor
14:00 Güvenlik görevlisi, restorandan ayrılmak istemeyen kadına tokat attı Güvenlik görevlisi, restorandan ayrılmak istemeyen kadına tokat attı
13:59 Ödeme devi dijital dönüşümde rekor kırdı Ödeme devi dijital dönüşümde rekor kırdı
13:56 Kalben’den dikkat çeken dans paylaşımı: Bu sabah kendimle sevgiliyim Kalben'den dikkat çeken dans paylaşımı: Bu sabah kendimle sevgiliyim
13:48 Eski eşini sokak ortasında katleden zanlıdan akılalmaz savunma: Havaya ateş ettim Eski eşini sokak ortasında katleden zanlıdan akılalmaz savunma: Havaya ateş ettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 10:51:11. #1.13#
SON DAKİKA: Erkek arkadaşının ilişki yaşadığı kadına çekiçle saldıran kadına hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.