Sokak Ortasında Tartışan Genç Kız Kendini Tokatladı

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Sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Bahsi geçen görüntüde iki gencin sokak ortasında tartıştığı görülüyor. Buraya kadar her şey normal... Ancak görüntüde genç kızın bir anda kendini tokatlamaya başlaması ile olay başka bir hal alıyor. O anlara ilişkin görüntü sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.