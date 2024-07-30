Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı - Son Dakika
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Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı

Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı

Londra'daki Wandsworth Cezaevi'nde çalışan Linda De Sousa Abreu, bir mahkumla cinsel ilişkiye girerken görüntülendi. Olay 27 Haziran'da gerçekleşti ve sosyal medyada yayıldı. Savcılar, Abreu'nun lüks eşya hırsızı mahkum Linton Weirich ile bilerek cinsel içerikli görüntüler çektiğini iddia etti. Abreu, görevi kötüye kullanma suçunu kabul etti ve şartlı tahliye edildi. Evli ve çocuklu olan Abreu, Madrid'e kaçmaya çalışırken yakalandı.

30.07.2024 13:46
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İngiliz kadın cezaevi görevlisi Linda De Sousa Abreu (30), Londra'daki Wandsworth Cezaevi'nde bir mahkumla cinsel ilişkiye girerken görüntülendi vekötüye kullanma suçunu kabul etti.

BBC'nin haberine göre, 27 Haziran'da gerçekleşen olay başka bir mahkum tarafından kaydedilmiş ve sosyal medyada yayılmıştır. Savcılar, cinsel içerikli görüntülerin satıldığı internet sayfası hesabı olan Abreu'nun, lüks eşya hırsızlığından tutuklu Linton Weirich ile çekilen müstehcen videoya bilerek çektiğini belirtti.

Savcı Tetteh Turkson, "De Sousa açıkça istekli bir şekilde mahkumla ilişkiye girdiğini ve sorumluluktan kaçabileceğini düşündü. Bu, halkın güveninin şok edici bir ihlaldi," dedi.

Abreu, maksimum cezası müebbet hapis olan kamu görevinde görevi kötüye kullanma suçlamasını kabul etti. Şartlı kefaletle serbest bırakıldı ve 7 Kasım'da tekrar mahkemeye çıkacak.

Evli ve çocuk sahibi olan Abreu, polis soruşturması sonucunda tutuklanmıştı. Portekiz pasaportu sahibi olan kadın, işverenlerine işe dönmeyeceğini söyledikten sonra Madrid'e kaçmaya çalışırken Heathrow Havalimanı'nda yakalandı.

Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan Linda De Sousa Abreu, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı
Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan Linda De Sousa Abreu, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı

Birleşik Krallık, Madrid, Mahkum, Mahkum, Londra, Çocuk, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Tarık yücel: Gardiyanda Gardiyan hala... 7 0 Yanıtla
  • Tugay KLN: gardiyan da gardiyanmış ama... hormonlarını kontrol edememiş ya şimdi ya hiç demiş. 3 0 Yanıtla

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