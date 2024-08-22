Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı - Son Dakika
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Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı

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Doğu Londra'nın Stratford bölgesindeki bir restoranda bir erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsona tabakla saldırdı. Olayın ardından restoran yetkilileri durumu polise bildirdi. Emniyet yetkilileri, olayın zamanında yeterince hızlı soruşturulmadığını kabul ederek özür diledi. Polis, mağdurla iletişime geçtiklerini ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Olay ile ilgili henüz gözaltına alınan ve tutuklanan kimse olmazken, polis saldırganı arıyor.

22.08.2024 14:50  Güncelleme: 14:58
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Doğu Londra'nın Stratford bölgesindeki bir restoranda şok edici bir olay yaşandı. Bir erkek müşteri sebepsiz yerekendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabakla vurdu.

Görüntülerde, garsonun bir masaya tavuk tepsisi getirdiği, ardından masadaki adamın aniden tabakla garsona vurduğu görülüyor. Şaşkına dönen garson geri çekilirken, saldırgan bağırmaya devam etti. Kısa süre sonra adam, yanındaki kadın ve çocukla birlikte restorandan ayrıldı.

Restoran yetkilileri olayı kınayarak polisi derhal aradıklarını ve çalışanlarına destek olduklarını belirtti.

Emniyet yetkilileri, olayın zamanında yeterince hızlı soruşturulmadığını kabul etti ve özür diledi. Polis, mağdurla iletişime geçtiklerini ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Olay ile ilgili henüz gözaltına alınan ve tutuklanan kimse olmazken ve polis her yerde saldırganı arıyor.

Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı

Birleşik Krallık, 3-sayfa, Londra, Dünya, Hukuk, 3.Sayfa, Toplum, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Yelloz Kız: Ayı 10 0 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: Videoda görüldüğü kadar göçmen tipler. Maalesef bu insanları yerinden yurdundan etmeleri yine kendi başlarını yakmasına sebep oluyor. 7 1 Yanıtla
  • Kemsl: İngiltere medeni bir ülkedir, nasıl oldu acaba ?? 6 0 Yanıtla
    mürsel sarıteke: göçmenler maalesef 0 1 Tuna güler: Göçmen :) 0 1
  • Talat Yelbuz: SIĞIR 2 0 Yanıtla

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