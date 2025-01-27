Erkek tarafının isteği yüzünden düğünde ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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Erkek tarafının isteği yüzünden düğünde ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde düzenlenen bir düğünde, erkek tarafından gelen 'takı töreninin erkene alınması' talebi üzerine tartışma çıktı. İddialara göre, aynı mekanda farklı bir düğünün daha olduğunu belirten erkek tarafı, takı töreninin erkene alınmasını talep etti. Durumu kabul eden aile büyükleri, bu durumu damada ilettiğinde tartışma çıktı. Kız tarafının da tartışmaya dahil olmasıyla olaylar büyüdü.

27.01.2025 10:16
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Dün Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde gerçekleşen düğünde olay çıktı. İddiaya göre, farklı bir düğünün daha olduğunu belirten erkek tarafından misafirler, takı töreninin erkene alınmasını istedi. Durumu kabul eden aile büyükleri, damada söylediğinde ise tartışma çıktı. Tartışmaya kız tarafının da dahil olmasıyla tartışma büyüdü.

SALONDAN SOKAĞA TAŞTI

Kısa sürede nikah salonundan dışarıya taşan olayda ortalık savaş alanına döndü. Nikah salonundan yaşadıkları sokağa kadar devam eden olaya çok sayıda polis ekibi müdahale etti. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Esenyurt, 3-sayfa, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erkek tarafının isteği yüzünden düğünde ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

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