Erkek tarafının isteği yüzünden düğünde ortalık savaş alanına döndü

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Dün Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde gerçekleşen düğünde olay çıktı. İddiaya göre, farklı bir düğünün daha olduğunu belirten erkek tarafından misafirler, takı töreninin erkene alınmasını istedi. Durumu kabul eden aile büyükleri, damada söylediğinde ise tartışma çıktı. Tartışmaya kız tarafının da dahil olmasıyla tartışma büyüdü.

SALONDAN SOKAĞA TAŞTI

Kısa sürede nikah salonundan dışarıya taşan olayda ortalık savaş alanına döndü. Nikah salonundan yaşadıkları sokağa kadar devam eden olaya çok sayıda polis ekibi müdahale etti. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.