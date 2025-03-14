Erkek yolcu 'Şeytan bizi takip ediyor' diyerek uçakta dehşet saçtı - Son Dakika
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Erkek yolcu 'Şeytan bizi takip ediyor' diyerek uçakta dehşet saçtı

Erkek yolcu \'Şeytan bizi takip ediyor\' diyerek uçakta dehşet saçtı

Amerikan Havayolları'na ait bir uçakta 31 yaşındaki Delange Augustin isimli yolcu, havalanmadan hemen sonra kabin ekibine saldırdı. Yolcu, uçak kapısına ve kabin görevlilerine yumruk attı. Olayın ardından FBI ekipleri tarafından gözaltına alındı. Augustin'in kız kardeşi Medjina ile birlikte 'ruhani saldırılardan kaçmak için' seyahat ettikleri belirtildi

14.03.2025 14:41
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Amerikan Havayolları'na ait bir uçakta yolcu, kabin ekibine saldırdı. Savannah-Miami seferini yapan uçakta meydana gelen olayda, 31 yaşındaki Delange Augustin isimli yolcu, havalanmadan hemen sonra kontrolden çıktı.

Olay sırasında çekilen görüntülerde, Augustin'in kabin görevlilerine yumruk attığı ve uçak kapısına saldırdığı görülüyor. Yolcular tarafından güçlükle zapt edilen saldırgan, FBI ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Augustin kız kardeşi Medjina ile birlikte Haiti'ye gitmek üzere yolculuk yapıyordu. Kız kardeşinin polise verdiği ifadeye göre "ruhani saldırılardan kaçmak için" seyahat ediyorlardı.

Havayolu şirketi Envoy tarafından işletilen uçakta, Augustin aniden titremeye ve bağırmaya başladı. Yardım etmek isteyen kabin görevlisine tekme attı. Durumun kötüleşmesi üzerine kaptan pilot uçağı Savannah'ya geri döndürme kararı aldı. Bu sırada Augustin önündeki yolcunun koltuğunu tekmeleyerek zarar verdi.

Uçakta bulunan yolculardan Rob Rosenberg, CBS Miami'ye yaptığı açıklamada, "İnanılmaz derecede şiddet gösteriyordu. Başka bir yolcunun koltuğunu tekmeleyip yumruklayarak tamamen deforme etti. Hayatımda gördüğüm en rahatsız edici olaylardan biriydi" dedi.

Uçağın Savannah'ya inmesinin ardından Augustin yeniden kontrolden çıktı ve uçağın ön tarafına doğru koştu. Üç yolcunun müdahalesiyle zapt edilebilen saldırganın, olaylar sırasında tespih tanelerini yuttuğu da bildirildi. Kız kardeşi bunun "ruhani savaşta güç silahı olduğu için" yapıldığını söyledi.

FBI, Augustin'i "uçuş mürettebatının görevlerine müdahale" suçlamasıyla gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

Erkek yolcu 'Şeytan bizi takip ediyor' diyerek uçakta dehşet saçtı

Amerika Birleşik Devletleri, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erkek yolcu 'Şeytan bizi takip ediyor' diyerek uçakta dehşet saçtı - Son Dakika

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