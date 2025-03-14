"Erzak yardımı alacağım" zannederken 2 milyon dolarlık borca imza attı - Son Dakika
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"Erzak yardımı alacağım" zannederken 2 milyon dolarlık borca imza attı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Fatmana Altın'a 2 milyon dolarlık borç senedi imzalatıldı. Hayatında dolar görmediğini söyleyen Fatmana Altın, senedi ne zaman imzaladığını ise hatırlamıyor.

14.03.2025 14:40  Güncelleme: 15:05
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde ikamet eden ve oğlu Sinan Altın (32) ile hayatını sürdüren 53 yaşındaki Fatmana Altın dolandırıcıların hedefi oldu. Okuma yazmayı tam bilmeyen Fatmana Altın'a "Belediyeden geliyoruz, erzak yardımı yapacağız" diyerek 2 milyon dolarlık borç imzalatıldı. Ödeme emri gelen senedi görünce ne olduğunu anlayamayan Altın, senedi ne zaman imzalamadığını hatırlamadığını söyledi.

"ERZAK YARDIMI YAPACAĞIZ" DEMİŞLER

Birkaç yıl içerisinde kendisine "Belediyeden geliyoruz, erzak yardımı yapacağız" diyerek bir imza attırıldığını ve adliye önünde otomobil içerisinde arabuluculuk için imza attırıldığını söyleyen Fatmana Altın, her iki imzayı atarken de kendisine kağıtta yazanların okutulmadığını söyledi. Altın ailesinin avukatları, D.Y. hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan suç duyurusunda bulundu.

OĞLUNU DA DOLANDIRMIŞ

Senede göre Fatmana Altın'ın 2 milyon dolar borçlu olduğu D.Y. isimli şahsın, daha önce de Altın'ın akli melekelerinin yerinde olmadığına dair rapor verilen oğlu Sinan Altın'a sözleşme imzalatarak arazilerinden bir hisse yerine iki hisse satın aldığı iddia edildi. Anne ve oğlun avukatları, mahkemeye tapu iptal ve tescil davası açtı

"YALAN DOLANLA İMZA ATTIRDILAR"

Yaşadıkları olayları akıcı olarak ifade etmede güçlük çeken anne ve oğul, kendilerinin dolandırıldığını iddia etti. Fatmana Altın başına gelenleri, "Yalan dolanla üzerime bir bayan saldılar, imza attırdılar. Ben imzayı başka bir yere kullanmadım. 'Erzak vereceğiz' diyerek imza attırdılar. 'Belediyeden erzak getireceğiz, bu kağıdı imzala' dediler. 'Para gelecek, yardım gelecek size' dediler ve imzalattılar. Ondan sonra kadın kalktı gitti. Bir de adliye önünde imza attırdılar. 'Bunu imzalayın, bu imzanın bir etkisi yok' dediler. Bana okutmadılar" ifadeleriyle anlattı.

'Erzak yardımı alacağım' zannederken 2 milyon dolarlık borca imza attı

"ÖMRÜMÜZDE GÖRMEDİK DOLARI"

Hayatında dolar görmediğini söyleyen Fatmana Altın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bende para yok. Bana bunu yalanla imzalattılar. Doları gören kim? Ömrümüzde görmedik doları. Bu kişi oğlumu kandırdı, beni de kandırmaya çalışıyor. Elimizde avucumuzda bir şey bırakmadı, bizi mahvetti, bitirdi"

BİR TAPU SATMAK İSTERKEN İKİ TAPU SATTILAR

Bodrum Devlet Hastanesi tarafından akli melekelerinin yerinde olmadığına dair rapor verilen oğlu Sinan Altın ise kendisine kağıt okutulmadan imza attırıldığını ve bir tapu satmak isterken iki tapuyu sattırdıklarını ifade ederek şunları dile getirdi:

"Gecenin bir saatinde içki alıp beni götürdüler. Yanlarında kadın da vardı. Beni orada zorlayarak kağıdı okutmadan imza attırdılar. 'Okumaya gerek yok' dediler, elleriyle kağıdı kapattılar. Biz bir yeri satmak isterken dolandırıp evlerimizin olduğu her yer için imza attırdılar. Hatta olmadı deyip tekrar imza attırdılar. Bu olay 4 sene önce, 2021 yılında oldu. Bize 100 bin lira gibi bir para verdiler. Onu da düzgün şekilde vermediler"

AVUKATLARINDANK KISITLAMA SAVUNMASI

Bodrum 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen tapu iptal ve tescil davasının son celsesinde savunma yapan D.Y.'nin avukatları, Sinan Altın'la ilgili akli melekelerinin yerinde olmadığına dair verilen raporun satıştan sonra olduğunu ifade ederek "Kısıtlama kararı, satış tarihinden sonraya ilişkindir. Velev ki bir an için davacıda akıl zayıflığı bulunduğu varsayalım tek başına akıl zayıflığı kısıtlama için yeterli ve geçerli bir sebep değildir. Yasal danışman atanmakla da gerekli önlemler alınabilir, davacının davalıya satışından daha önce birden fazla kişiye yaptığı satışlar mevcuttur. Dosyada mevcut olan satışlar incelendiğinde başka bir kişiye yapılan satışta psikiyatriden alınan bir sağlık raporu mevcuttur. 2 defa Sağlık Bakanlığı'na akıl sağlığı ile ilgili yazı yazıldı, ancak gelen yazılarda ikisinde de herhangi bir kayıt olmadığına dair rapor geldi. Karşı tarafta böyle bir rapor ve kayıt sunmamıştır, aynı zamanda Sinan Altın'ın bir otelde sigortalı olarak çalıştığına dair dosyaya girmiş deliller mevcuttur. Vasi tayini, satışı engelleyen ve etkileyen bir durum değildir, vasi tayini satıştan sonra alınmış bir karardır, davanın reddine karar verilsin" ifadelerine yer verdiler.

ŞÜPHELİ DE ANNE VE OĞLUNU SUÇLADI

Mahkeme heyeti, Sinan Altın'ın sigorta hizmet dökümünün istenmesi için Bodrum SGK Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına, ayrıca dosyanın İstanbul Adli Tıp Üst Kurulu'na gönderilerek davacı Sinan Altın'ın dava konusu taşınmaz hisselerinin devredildiği 7 Ekim 2021 tarihi itibariyle hukuki işlem ehliyetinin olup olmadığına dair rapor tanzim edilmesine hükmetti.

Öte yandan D.Y. isimli şahsın, Fatmana Altın ve oğlu Sinan Altın'ı içerisinde para ve altınların bulunduğu çantasını çalmakla suçladı. Mahkemeye yansıyan olayda savcı tarafından Fatmana Altın ve oğlu için beraat yönünde mütalaa verildi.

"Erzak yardımı alacağım" zannederken 2 milyon dolarlık borca imza attı

Yerel Haberler, 3-sayfa, Bodrum, Muğla, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Erzak yardımı alacağım' zannederken 2 milyon dolarlık borca imza attı - Son Dakika

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